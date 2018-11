Ayd'nin Mapıc Yemeğinde Perakendeci ve Yatırımcılar Buluştu

15 Kasım 2018 Perşembe 22:16



15 Kasım 2018 Perşembe 22:16

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel MAPIC yemeğinde, çoğunluğu yabancı yatırımcı olmak üzere yaklaşık 200 perakendeci ve yatırımcı bir araya geldi.AYD'den yapılan açıklamaya göre, Fransa 'nın Cannes şehrinde yapılan perakende ve gayrimenkul fuarı olan MAPIC Fuarı kapsamında düzenlenen geleneksel MAPIC yemeği, 14 Kasım akşamı gerçekleştirildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye 'nin yatırımlar için cazibesini koruduğunu belirtti.Belgü, şunları kaydetti:"Artık geleneksel hale gelen AYD MAPIC yemeğimize katılım, her yıl artarak devam ediyor. Bu yemeği organize etmekteki temel amacımız, uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye davet etmek. Yemeğimize katılan değerli konuklarımızın yaklaşık yüzde 65'i, yabancı konuklar ve bu bizim için gerçekten son derece mutluluk verici. Biz burada Türkiye'yi temsil ediyoruz ve yabancı yatırımcılarımızı ülkemize davet ediyoruz. Türkiye her ne olursa olsun, asla yatırım cazibesini kaybetmiyor. Sektörümüzün mevcut durumuna baktığımızda, perakendecilerimizin AVM'lerdeki cirolarında artışın devam ettiğini görüyoruz. Eylül ayında gerçekleşen ciroları geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırdığımızda yüzde 31,5'lik bir artışın olduğunu görmek, son derece olumlu bir gelişme.""MIPIM'in Türkiye'de yapılacak olması son derece güzel bir gelişme"AYD Başkan Yardımcısı ve JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş da dünyanın en büyük fuar organizasyonlarından olan gayrimenkul fuarı MIPIM 2019'un Türkiye'de olacağını bildirdi.Alkaş, MIPIM 2019'un ön provasını 4- 5 Aralık 'ta Four Seasons Hotel İstanbul 'da düzenlenecek RE360 konferasında yapacaklarını anlattı.İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise MIPIM'in Türkiye'de yapılacak olmasının son derece güzel bir gelişme olduğunu belirterek, İstanbul Ticaret Odası olarak MIPIM dahil uluslararası fuarlara katılıp Türkiye'de yapılacak organizasyonlara destek vereceklerini vurguladı.Uluslararası Alışveriş Merkezleri Birliği ICSC Avrupa Başkanı Peter Wilhelm de en yenilikçi AVM'lerin Türkiye'de olduğunu ifade etti.Wilhelm, şunları kaydetti:"Yıllar içinde Avrupa çapında ziyaret ettiğim birçok AVM ile karşılaştırdığımda en yenilikçi AVM'lerin, Türkiye'deki AVM'ler olduğunu görüyorum. Türkiye'deki AVM sektörü birçok açıdan merak uyandırıcı ve hızlı gelişiyor. ICSC Avrupa olarak burada bulunmaktan son derece mutluyuz. İçinde bulunduğumuz dönemi sektör açısından zor zamanlar olarak tanımlayabiliriz. Bu zor zamanları atlatmanın en iyi yolu da birlik ve koordinasyon içinde hareket etmek. Türkiye'yi temsilen AYD çok doğru işler yapıyor ve uluslararası pazarla koordinasyonu sağlıyor. Sektörü temsil eden derneklerin koordinasyon halinde bulunması ve bilgi paylaşımı sorunlarımıza da hep birlikte çözüm bulmamızda yön gösterici olacaktır. Bu doğrultuda ICSC Avrupa olarak Türk şirket ve yatırımcı temsilcilerini çalışma gruplarında ve komitelerde yer almaya davet ediyoruz."