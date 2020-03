AYD zirvesinde İdlib şehit ve gazi aileleri için yardım kampanyası başlatıldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, "Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde İdlib şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bizzat ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çamaşır makinesi olmayana makine almak, çocuklarını okutamayanın okutması için burs vermek anlamında bugün bir kampanya başlatıyoruz ve yardımları bizzat fiilen ellerimizle ulaştırmak istiyoruz." dedi.AYD ile Soysal iş birliğinde düzenlenen 12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nin açılışında konuşan Altaş, İdlib'deki saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere sabır diledi.Derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Altaş, bu zirve güven içerisinde yapılabiliyorsa, rahat nefes alınabiliyorsa İdlib'deki kahraman Mehmetçiğin sayesinde olduğunu söyledi.Altaş, gün boyu sektör temsilcilerinin görüşlerinden yararlanacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Biz 150 milyar doların üzerinde yatırımıyla yerli ve yabancı yatırımcısı, 435 AVM'si, 160 milyar dolarlık cirosu bulunan ve dolaylı 1 milyon istihdam oluşturan yatırımcılarız. AYD olarak sektörün tek temsilcisi olmaktan gurur duyuyoruz. Güvenli alışverişin merkezleri olarak yeni dönemde alışveriş merkezlerimizin fonksiyonlarını değiştirerek, başta tüketici, perakendeci, yatırımcı ve yöneticilerin mutlu ve huzurlu birlikte olabileceği ortamları sağlamaya çalışan bir derneğiz. Bu noktada alışveriş merkezlerinin mevcut hali dışında sürdürülebilirliklerini sağlamak için acilen fonksiyon değiştirmeleri gerektiğini savunuyoruz. AVM'lerin birer yaşam, kültür, turizm, ihracat merkezleri olması yönünde çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz.""Kur riskinin en azından bir kısmının bankalarla paylaşılması gerektiğini savunuyoruz"Altaş, 2018 yılında dövizle kiralama yasağıyla birlikte perakendecinin üzerindeki kur riski AVM'lerin üzerine kaldığını ama bu kur riskinden rahatlayan perakendecinin cirolarını artırmaya devam ettiğini belirterek, "Sonuç olarak biz de AVM'ler olarak bu cirolardan faydalanıyoruz. Ancak ileriki dönemde kur riskinin en azından bir kısmının bir şekilde bankalarla paylaşılması gerektiğini savunuyoruz." dedi.Geçen yıl AVM'lerin giriş sayılarının hemen hemen aynı kaldığını aktaran Altaş, "Enflasyondan arındırılmış cirolarımızın yüksek olduğunu ve karlılığımızı devam ettirdiğimizi görüyoruz. Geçen yıl verimliliğin arttığı, ciroların enflasyon payı üzerinde arttığı iyi bir yıl geçirdiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah bunun devam etmesini umuyoruz. Ülkemizin alışveriş merkezi anlamında belli bir doygunluğa ulaşmış olmasından dolayı yatırımların çok daha dikkatli ve regüle yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.Perakende Yasası ve işletme giderlerinin tanımı ve işletme giderleriyle ilgili yönetmeliğin kısa sürede gündeme gelerek anlaşma yoluyla sonlandırılacağı kanaatinde olduğunu anlatan Altaş, ticari olan ve ticari olmayan gayrimenkul kavramının netleşmesi gerektiğini dile getirdi.AVM'lere "dezenfeksiyon yapın" çağrısıAltaş, Çin'de ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeyen yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) alınan önlemler sayesinde henüz Türkiye'de görülmediğini belirterek, "Koronavirüs Türkiye'de görülürse ilk vuracağı noktalar maalesef alışveriş merkezleridir. Bu nedenle AVM'lerin her hafta pazartesi günleri dezenfeksiyon yapılmasını yöneticilerimize ve arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz." dedi.Koronavirüsün bir algı operasyonu olduğunu savunan Altaş, Çin'de bugüne kadar söz konusu virüs nedeniyle 3 bin kişinin öldüğünü, buna karşın bu sürede diğer hastalıklardan 1,5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.Altaş, "Koronavirüs tabii ki kötü virüstür, yaygınlaşmasını istemeyiz. Ancak algı olarak da o kadar yaygara yapılacak bir durum değil. Bu enfeksiyonun çaresinin, aşısının yetkililerce bir an önce bulunacağına inanıyoruz." diye konuştu.İdlib şehit ve gazi ailelerine yardım kampanyası başlatıldıAltaş, Türkiye'nin beka mücadelesi için İdlib'de bulunduğunu belirterek, "Bunun en kısa sürede idarecilerimizin ve Mehmetçiğimizin idraki ve basiretiyle çözüleceğine inanıyoruz. Huzurla, güvenle yaşayabilmemiz için orada olmak zorunluluğumuz var." dedi.Türkiye'nin 4 milyondan fazla mülteciyi yıllardır misafir ettiğini dile getiren Altaş, insanlık nutukları atan Yunanistan'ın, Türkiye'nin 40'ta biri oranında mülteci sınırına dayandığında onları öldürmeye başladığını söyledi.Altaş, şu anda 4 milyon mültecinin de Türkiye'nin sınırında beklediğini kaydederek, Türkiye'nin bu mültecileri görmezden gelemediğini ve onlara her zaman yardımcı olduğunu anlattı.AVM yatırımcılarının, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü bozmak isteyenlere karşı olduğunu, bu birlik ve beraberliğin sağlanması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını anlatan Altaş, şu ifadeleri kullandı:"Şehit ve gazi ailelerimizin sosyal medyadan görüntülerine baktığımda sıvasız, çamaşır-bulaşık makinesiz evler, okutulması zorlanılan çocuklar gördüm. Bunun için AYD yöneticisi olarak kendim de bizzat başlangıcını yapmak istediğim bir kampanyaya imza atmak istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde İdlib şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine bizzat ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çamaşır makinesi olmayana makine almak, çocuklarını okutamayanın okutması için burs vermek anlamında bugün bir kampanya başlatıyoruz ve yardımları bizzat fiilen ellerimizle ulaştırmak istiyoruz. Sadece maddi olarak değil manevi olarak da onların yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kampanyayı da bizzat 100 bin lirayla açıyorum. Bunu sekretaryamız devam ettirecek. İsteyen arkadaşlarımız hem fiili olarak gelip neler yapıldığını görmek hem de maddi ayrımda bulunmak için AYD ile irtibat kurabilirler.""Ekonomide pozitif gelişmeler yaşanıyor"FİBA Commercial Properties Üst Yöneticisi (CEO) Yurdaer Kahraman, gayrimenkul sektöründeki iş birliğinin öneminden bahsederek, istihdam ve yatırımın sürdürülebilmesi için birlik ve beraberliğin şart olduğunu söyledi.Ekonomideki gelişmelere değinen Kahraman, "Ekonomide pozitif sinyallerin yaşandığını ve bunun halihazırda devam ettiğini görüyoruz. Hangi şartlar olursa olsun Türkiye'de ve yurt dışında doğru ve sürdürülebilir yatırımlarımıza devam ediyoruz." dedi.Kahraman, sadece kendilerinin değil perakendecilerin ve diğer paydaşlarının da bir gemi içerisinde hareket ettiğini, bu gerçeği hiçbir zaman unutmadıklarını anlattı.Faiz oranları yüzde 25-30'lardayken bile AVM yatırımcılarının yatırımlarını sürdürdüğünü dile getiren Kahraman, "Bu yıl da geçmiş senelerde olduğu Türk yatırımcılarımızın ve perakendecilerimizin yurt dışındaki AVM'lerde mağaza açmalarını sağlayacağız." diye konuştu.Sektörün güçlenerek yürüşünü sürdürdüğünü vurgulayan Kahraman, Türkiye'yi tüm kulvarlarda en iyi şekilde temsil etmek için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarına devam ettiklerini sözlerine ekledi."İnşaat ve gayrimenkul sektörü uzun vadede büyümesini sürdürüyor"Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Buğra Tanık, inşaat ve gayrimenkul sektörünün uzun vadede büyümeye devam ettiğini belirterek, ancak kısa vadede küresel büyümeye yönelik kaygıların inşaat üzerindeki riskleri artırdığını, bununla birlikte artan risklerin kısa vadeli de olsa sektörü olumsuz etkilediğini söyledi.Konut ve gayrimenkul sektörünün ekonomik büyümede lokomotif olacağına inandıklarını dile getiren Tanık, bu sektörlerin yanı sıra enerji, maden ve turizmde de yatırımlarını sürdürdüklerini anlattı.Tanık, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki projelerinden ve faaliyetlerinden bahsederek, Türkiye'ye birçok sektörde ekonomik ve istihdam alanında sağladıkları katkılardan gurur duyduklarını bildirdi.