"Ayda 80 bin kişinin konut problemini çözüyoruz"

Kaynak: AA

Zingat.com Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi ( CEO Ahmet Kayhan , "Zingat Bana Ev Bul" ve "Zingat Evimi Sat" uygulamalarıyla ev almak veya kiralamak ya da konut satmak veya kiraya vermek isteyenlere yardımcı olduklarını belirterek, "Aylık ortalama 80 bin kişiye ev alma, satma, kiralama veya kiraya verme konusundaki problemlerini çözüyoruz." dedi.Kayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zingat.com'un gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu olduğunu kaydederek, bu platformda emlak bilgisi ile güveni buluşturduklarını söyledi. Türkiye 'de yılda 2,5 milyon gayrimenkul satıldığını, konut satışının ise son yıllarda bir milyonu aşarak 1,4 milyon adede kadar çıktığını belirten Kayhan, her yıl yarım milyondan fazla evlilik olduğunu, Türkiye'de ciddi bir genç nüfus bulunduğunu, bu yüzden konut ihtiyacının artarak süreceğini anlattı.Kayhan, 82 milyona yakın ülke nüfusunun neredeyse yarısının 30 yaşın altında olduğunu ifade ederek, bunların yüzde 96'sının kendi evinin olmadığını, işe girenlerin, evlenenlerin konuta ihtiyaç duyduğunu bildirdi.Konut alırken veya kiralarken uzman görüşe ve bilgiye ihtiyacı olanlara yönelik profesyonel danışmanlık hizmeti verdiklerini anlatan Kayhan, konut alımının bir vatandaşın hayatında vereceği en büyük kararlardan birisi olduğunu söyledi.Kayhan, "Bu kararı verirken kulaktan dolma bilgilerle değil de nelere dikkat edilmesi gerektiği, ihtiyaç duyulan bilgileri veren bir platformuz. Nereden ev almalıyım, ev almak için doğru zaman mı, konut edinirken neye dikkat etmeliyim, sıfır mı ikinci el mi konut almalıyım, kredi mi çekeyim nakit mi alayım gibi merak edilen tüm sorulara cevap veriyoruz." diye konuştu.Bugün itibarıyla zingat.com'un 10 binin üzerinde emlak ofisi ve 40 binden fazla gayrimenkul danışmanı ile çalıştığını dile getiren Kayhan, platformun, aylık 6 milyondan fazla ziyaretçisi olduğunu aktardı.Ev arayana da satana da profesyonel hizmetKayhan, şirketin yeni bir uygulama hayata geçirdiğine değinerek, "Zingat Bana Ev Bul" isimli uygulamaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Emlak ofisleri ve satıcılar ile ev arayanlar arasında bir kopukluk gördük. Emlak ofislerinin veya ilgili profesyonel satıcıların ev arayanlara zamanında dönemeyebildiğini, onlarla yeterince ilgilenmeyebildiklerini fark ettik. Emlakçılığın bir meslek gibi yapılması için ciddi bir yatırım da yaptık. Ev arayanların gerekli hizmeti doğru zamanda doğru kişilerden alamadıklarını gördük. Bu nedenle müşterilerimizin istediği zaman ihtiyacı olan tüm bilgileri onlara verebilecek bir sistem kurduk."Kayhan, evini satmak isteyenler için de Zingat Evimi Sat uygulamasını da hayata geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Satıcı, 'Evimi satmak istiyorum ancak fiyat koyamıyorum, gelen telefonlara cevap veremiyorum.' diyorsa onlar için de Zingat Bana Ev Bul uygulamasını hayata geçirdik. Siz bize evin konumunu, bilgilerini veriyorsunuz biz size konutunuzun ne kadar fiyata satılabileceğine dair bilgiler veriyoruz. Ayrıca mahalledeki profesyonel emlak ofislerini de öneriyoruz.Seçilen emlak ofisleri üzerinden ilanlar zingat.com'da yayınlanıyor. Zaten Zingat'ta bireysel lan verilemiyor. Yaptığımız analizlere göre konut beklenilen fiyatın yüzde 10 üzerinde satılıyor. Zingat Bana Ev Bul'da da Zingat Evimi Sat'ta da yapmaya çalıştığımız şey konut alımını ve satışını kolaylaştırmak, emlak bilgisi ile güven birleştirmek.""Ayda 80 bin kişinin problemini çözüyoruz"Kayhan, konut arayanlara verdikleri danışmanlık hizmetinden bahsederek, her ay milyonlarca kişi tarafından platformlarının ziyaret edildiğini, kendileri ile iletişim kuran kişi sayısının ise her geçen gün artarak aylık 100 bin rakamına doğru gittiğini anlattı.Zingat Bana Ev Bul ve Zingat Evimi Sat uygulamalarının tüketicilere sağladığı faydalara değinen Kayhan, şunları kaydetti:"Ev almak veya kiralamak isteyenlerin çok hızlı satması veya kiralaması, ev satmak veya kiraya vermek isteyenlerin de çok hızlı satması veya kiraya vermesi konusunda yardımcı oluyoruz. Ev alacaklar veya satacaklar ile doğru emlakçıları buluşturuyoruz. Bize ulaşıldığı andan itibaren bir dakika içerisinde kişinin ev aradığı bölgeden profesyonel emlak danışmanı onu arıyor ve kendisine en uygun gayrimenkulü tanıtmak veya göstermek için tüketiciyi davet ediyor. Aylık ortalama 80 bin kişiye ev alma, satma, kiralama veya kiraya verme konusundaki problemlerini çözüyoruz."