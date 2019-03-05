Popstar Aydan Kaya Kimdir?

Altın Kelebek, Yılın Popstar'ı gibi ödüllere sahip olan Aydan Kaya evli mi, sevgilsi var mı sorusu ise araştırma konusu oldu. Yıllar önce verdiği bir röportajında adının Arap iş adamı ile anılmasına kızdı ve ben 10 yıldır evliyim diyerek gündeme oturdu. Peki, Aydan Kaya kimdir?

AYHAN KAYA KİMDİR?

19 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destEğiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası oldu. Bertan Üsküdarlı ile sahneye çıkmaya 16 yaşında başlayan Kaya, o dönemlerde lise eğitimine devam ediyordu.

ALTIN KELEBEK JURİ ÖZEL ÖDÜLÜNÜ ALDI

Hafta sonları göstermiş olduğu başarılı müzik deneyimi neticesinde profesyonel oldu. 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılarak hayatında güzel bir sayfa açılmasını sağladı. Popstar yarışmasınla beraber Türkiye'nin sevdiği bir sanatçı oldu. Popstar albümü içersinde Avuçlarım Kanıyor adındaki parçayı söylemiştir.Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı. Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir.Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi verdi