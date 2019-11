Aydem'den maratona destek

4. Uluslararası Bodrun Ultra Maratonu, 22-23 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla Bodrum 'da gerçekleşirken, maratona sponsor olan Aydem'in enerji takımı üyeleri, farkındalık sağlamak üzere İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleriyle beraber "Adımların Bir Çocuğa Aile Olsun" sloganı eşliğinde koştu.Çocukları ve gençleri spora teşvik etmenin ve şehir tanıtımını koşu turizmiyle sağlamanın amaçlandığı 4. Uluslararası Bodrun Ultra Maratona her yaştan ve her coğrafyadan birçok sporcu katıldı. Pek çok farklı koşuya katılan Aydem Enerji Takımı, İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Bodrun Ultra'ya katıldı. Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri konusuna dikkat çekmek için bir araya gelen sporcular, bu defa adımlarını çocukların aile sıcaklığında büyüyebilmeleri için attı.Sosyal sorumluluk anlayışı güden projelerin içerisinde olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Aydem Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Dağ Mandacı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti. Mandacı, "Spor, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar. Sağlıklı ve farkındalık bilinci yüksek bir toplum için yapılan çalışmaları önemsiyor ve her daim destekliyoruz" dedi. Gizem Mandacı, katılan tüm sporculara da teşekkür etti. - MUĞLA