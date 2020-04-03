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Aydem Enerji'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.

03.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:16
Aydem Enerji'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira katkıda bulunduğunu duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanyaya 3 milyon lira destek sağlayan Aydem Enerji, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde elektrik üretimi ve kesintisiz enerji dağıtımıyla hizmet vermeye devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, küresel salgına dönüşen koronavirüs tehdidine karşı birlikte hareket etmenin önemine işaret ederek, "Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabasını görmek ümit verici. Bu tehlikeyi en kısa sürede, en az zararla atlatacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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