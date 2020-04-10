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Aydem Enerji, telefonla abonelik uygulaması başlattı

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Ege Bölgesi'nde telefonla abonelik uygulaması başlattı.

10.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:12
Aydem Enerji, telefonla abonelik uygulaması başlattı
Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Ege Bölgesi'nde telefonla abonelik uygulaması başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik Perakende ile İzmir ve Manisa'da hizmet veren Aydem Enerji, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacak yeni bir uygulamaya imza attı.
Yeni uygulamayla, Aydem ve Gediz Elektrik Perakende şirketleri, yeni abonelik, abone devri, güvence bedeli iadesi, güncel güvence bedeli sorgulama gibi abonelik işlemlerinin tamamını, 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezine taşıdı.
Uygulamayla, müşteriler, ev veya iş yerlerinde hızlı ve kolay şekilde iletişim merkezi üzerinden abonelik işlemlerini yapabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, uygulamanın müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.
Abonelik işlemlerinin iletişim merkezi üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Demirdağ, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan virüse karşı alınan önlemler çerçevesinde sayaç okuma süreçlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleriyle sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak. EPDK'nin bu kararıyla, belirtilen bölgelerde hem sayaç okuma personelleri hem de o bölgede yaşayan vatandaşlarımız için risk oluşturabileceği gerekçesiyle sayaç okuma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Bu dönemdeki faturalar kıyasen fatura düzenlemesi kapsamında müşterilerimizin geçmiş tüketim alışkanlıklarına göre oluşturulacak. Kapsama alınan bölgelerin dışında kalan müşterilerimizin sayaç okuma ve faturalandırma süreçleri normal seyrinde devam ederek, tüketime göre faturalandırılacak."

Kaynak: AA

Etiketler: Gediz, Ege, Ekonomi
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