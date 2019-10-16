Aydem ve Gediz'den usulsüz elektrik kullanımı hakkında açıklama

Aydem ve Gediz, kendi adına perakende satış sözleşmesi olmaksızın, önceki tüketici adına düzenlenen faturaları ödemeyi sürdürerek elektrik enerjisi tüketmenin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde "usulsüz elektrik enerjisi tüketimi" olarak tanımlandığına dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, ilgili Yönetmelikte yer alan maddeye göre tüketiciye yükümlülüklerini yerine getirmesi için yapılacak bildirimlerin gönderilmesi akabinde fiili tüketicinin, kendi adına perakende satış sözleşmesi imzalamaması durumunda enerji kesintisi tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceği ve para cezası ödeyebileceği ifade edildi.



Yargıtay kararı gereği elektrik enerjisi tüketicisinin, ilgili tüketim noktasından ayrılması durumunda aboneliğini usulüne uygun biçimde feshetmesi gerekmektedir. Aydem ve Gediz, tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada fiili tüketicinin, önceki tüketici adına olan aboneliği sürdürürken tüketim bedellerini ödememesi durumunda önceki tüketicinin bu borçtan sorumlu tutulduğu belirtti. Açıklamada aboneliği kendi adına olmayan tüketicilerin abonelik bilgileri, fatura itirazı, uğradığı zararla ilgili tazmin talebi vb. gibi konularda hak talep edemediğinin altı çizildi. Aboneliğini sonlandırmadan adresten ayrılan tüketicilerin, e-devlet üzerinden abonelik fesih işlemlerini yaparak güvence bedeli iadesi almaları durumunda elektrik enerjilerinin kesileceği ve fiili tüketici için mağduriyet oluşacağı aktarıldı. Tüketicilerin, mağduriyet yaşamaması için güncel iletişim bilgileri ile aboneliklerini kendi adları üzerine almaları gerekliliği tekrar hatırlatıldı.



Vefat eden kullanıcıların abonelikleri varisleri tarafından ücretsiz alınabilecek



Açıklamada, fiili tüketicisi vefat eden aboneliklere ait tüketim noktalarında ise, mirasçılık belgesi ile başvuran varislerin, güvence bedeli ödemeden abonelikleri kendi adları üzerine alabilecekleri aktarıldı. İlgili tüketim noktasında varis olmayan kişilerin tüketim yapıyor olması durumunda ise fiili tüketicinin aboneliğini Yönetmelik gereği güvence bedeli ödeyerek kendi üzerine alması gerekliliği hatırlatıldı. Tüketiciler devir işlemleri için güvence bedelini sözleşme esnasında ödeyebileceği gibi sonrasında da 2 taksit olarak faturalarına yansıtabilecekler. - İZMİR

Kaynak: İHA