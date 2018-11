Aydemir: 'Ak Dönem Adalette İnşa ve İhya Dönemidir'

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:28



Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Adalet ve Kalkınma Partisi adındaki 'Adalet' kelimesine dikkat çekerek, 'Ak kadro, adında adaleti barındıran, dünyanın en yüksek organizasyonudur. Biz kainatın ruhunu ifade eden, adaleti temsil eden bir kadroyuz. ' dedi.AYDEMİR ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİNDE KONUŞTUPlan ve Bütçe Komisyonu Adalet Bakanlığı 2019 yılı Bütçesi görüşmelerinde söz alan Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe komisyonu tutanaklarında AK Parti öncesi, Kasım 2001 yılına ait olan ve o dönemdeki ülke adalet durumunu özetleyen bir pasajı aktararak, bugün gelinen mükemmel duruma vurgu yaptı. AK Parti dönemiyle birlikte gerçekleştirilen adalet odaklı yatırım, hizmet ve yapısal dönüşümü işaret ederek, 'Bakın, ben size arkadaşlar, tuzun koktuğu zamanlardan bir aktarım yaptım, tuzun koktuğu zamanlar o zamanlardı. Tuzu tertemiz hale getirdi bu ak kadro. ' kaydını düştü.19 KASIM 2001'DE TUTANAKLARA YANSIYAN TESPİT VE ADALET MANZARASIAdalet odağında, AK Parti öncesiyle bugünü değerlendiren Milletvekili Aydemir Plan Bütçe Komisyonunun 19 Kasım 2001 tarihli görüşmelerinde kayda geçmiş, o dönemdeki adalet manzaralarını yansıtan tutanaklarından bir pasajı komisyon üyeleriyle paylaştı.19 KASIM 2001 TARİHLİ TUTANAKAydemir tutanakta yer alan, "Türkiye'de suçta ittifak kurulmuş durumda, vatandaş bu sistemde suç işlemeden yaşayamıyor. Ben pratik iki tane örnek vereyim: İstanbul'da şu anda 5 bin korsan taksi var çalışan. Bunlar suç işleyerek korsan taksicilik yapıyor KDV'den dolayı da. İstanbul'da günlük et tüketimi 700 ton, bu 700 tonun 300, 400 tonu kaçak kesiliyor. Bununla şunu söylemek istiyorum: Suç işlemek mecburiyetinde kalan vatandaş, sistem adına birbirini denetleyen değil, sistem adına suçta ittifak kurmuş durumda; bu, vatandaşın suçu değil, sistemin suçu. Ayrıca, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlara baktığımız zaman ben herhangi bir bakanlığın bütçesi üzerinde konuşma heyecanı da taşımıyorum çünkü 48 katrilyon faiz hesapları yapılan, 54 katrilyon vergi beklentisi olan, 30, 40katrilyonun ne olduğu belli olmayan bir bütçeyi tartışıyoruz. İstanbul'daydım ben geçen hafta. Emin olun, çantaları para kasası gibi taşıyor. Saat 18.00'den sonra bir hanımın sokağa çıkması mümkün değil. Türkiye'de suç meşru hale geldi, 'Çalmayayım da ne yapayım?' ifadeleri kullanılmaya başlandı. Bunun sebebi de incelediğimizde adaletin kamuoyunun vicdanında tam yerli yerine oturtamadığımızdan kaynaklanmakta. Bir banka dolandırıcısı hapishaneye bir Mercedes'e, lüks bir Mercedes'e binerek gidiyor, hapishaneden çıkarken de çok lüks bir Mercedes'e binerek ayrılıyor. Bunlar kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor." ifadelerini aktararak, 'Arkadaşlar, ne dedim? Eşya keşke dile gelse de söylese. Eşyaya aracılık yapıyoruz. Bakın, şu tutanaklar Plan Bütçe Komisyonunun 19/11/2001 tarihli görüşmelerinde kayda geçmiş tutanaklar. Bendeniz oradan aktarım yaptım. ' dedi.EBU CEHİL BENZETMESİO kötü günlerin unutulduğu, hatırlayanların ise gerçeği ifaden kaçındığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Gençler bilseydi, yaşlılar yapabilseydi. Az önce genç bir kardeşimiz, milletvekili kardeşimiz konuşurken bilmediğini düşündüm, eskiyi bilmediğini düşündüm. Yaşlılar da o kırık plak var ya, oraya takılmışlar, çıkamıyorlar, yapabilemiyorlar, hakikati dillendiremiyorlar. Tıpkı arkadaşlar, Ebu Cehil gibi.Ebu Cehil aslında hakikati fark etmişti ama gerçeği dillendiremiyordu, onun için cehlin babası olmuştu. Onun için, gerçeğin üstünü örttüğü için kafir sıfatı almıştı. Şu kadro, şu ak kadro, bu berrak kadro geldikten bu yana yani 2002'den bu yana şu biraz önce italiklediğim, tırnak içine aldığım o rezilmanzarayı bütünüyle berhava etti. Hakkı teslim edeceksiniz. Hak teslimi, geldiğimiz noktada adaletin zirvede olduğunu gösteriyor.' dedi.ADALETTEN TERÖRE TEŞNE ZİHİNLER RAHATSIZ'Adaletin işleyişinden kimler rahatsız? Kahir ekseriyetle teröre teşne zihinler rahatsız. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Bu ak kadro, adında adaleti barındıran, dünyanın en yüksek organizasyonudur. Bunu bileceksiniz. Biz kainatın ruhunu ifade eden, adaleti temsil eden bir kadroyuz. Biz indallahta hesabı düşünürüz. ' ifadesine yer verdi.AYDEMİR'DEN SERT TEPKİKomisyon görüşmelerinde muhalefetten bir milletvekilinin iddialarına sert cevap veren Milletvekili Aydemir, 'Allah dilemedikçe kimse de dileyemez, biz bu hakikate iman ederiz. Siz ezbere konuşuyorsunuz. Az önce beyefendi Atatürk cumhuriyetini yıkacağımız iddiasında bulundu, iftirasında bulundu daha doğrusu, iddia değil. Müfterisin sen kardeşim. Bir de şunu söyleyeyim: Sen cehaletin zirvesindeki bir adamsın, ayıptır. Aynen öyle söylüyorum. Bu yaptığınız, edebe, hayaya, ahlaka aykırı. Ne olmuş, hangi cumhuriyeti yıkmışız biz? Ayıp değil mi? Sen Atatürk'ü bilmezsin bizim kadar. Atatürk'ü tanımazsın, bilmezsin sen. Atatürk ilkelerini say desem onu bile bilmezsin sen. ' tepkisini verdi.TUZUN KOKTUĞU ZAMANLAR HATIRLATMASIMilletvekili Aydemir, AK Parti dönemindeki pozitif seyre dikkat çekerek, Adalet Bakanlığı kadrolarının üstün bir hizmet sergilediğini belirtti. Aydemir, 'Bakın, ben size, tuzun koktuğu zamanlardan bir aktarım yaptım, tuzun koktuğu zamanlar o zamanlardı. Tuzu tertemiz hale getirdi bu ak kadro. Bir şeyi daha söyleyeyim, şurada hakşinas, vatansever onlarca kadro var. FETÖ gibi bir iblisane yönelime karşı bile ayakta durmuş, Allah aşkına, kararlarında, duruşlarında. Bunları böyle ceffelkalem, sürgit hakaretle yaftalamak doğru mu? Millet adına hareket ediyoruz, milletten yetki almış burada konuşuyoruz, bu insanlar da milletin ta kendileri. ' dedi.CUMHURBAŞKANI'NIN ÇİZDİĞİ UFUKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaletin ehemmiyeti üzerine kaydettiği bir tespiti paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Adalet mevzusunda eşsiz liderimiz, doruk isim Sayın Cumhurbaşkanımızın kaydı var. 'Bakın, karşı karşıya kaldığımız her meseleye en başından adalet gözlüğüyle bakmak zorundayız. Karşı karşıya kaldığımız her meseleyi en başta adalet ve vicdan terazisinde tartmak zorundayız. Eşitlik kavramını, hukuk kavramını, adaletin ve vicdanın üzerine inşa etmek zorundayız. Bunu yapabilen yani adalet ve vicdanı yasalarına hakim kılabilen devletler ve toplumlar, sorunlara ve en köklü, en tatmin edici çözümleri üretebilirler' diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Zihin haritası bu şekilde tanzim edilmiş bir insanda ancak insana saygı, insanın yaşadığı çevreyi billur hale getirmek vardır. ' ifadesini kullandı.ADALETTE İNŞA VE İHYA DÖNEMİOn altı yılda adalet bazında kaydedilen her gelişmenin inşa ve ihya hareketi olduğu, bunun milli iradenin tercihi bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Sözlerimi Sayın Cumhurbaşkanımızın "Şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda, ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak o zaman yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, huzurlu ve müreffeh bir toplum haline geldiğimizi görüyoruz. Ne zaman adalet yolundan ayrılmışsak işte o zaman gerilemiş, zayıflamış, iç ve dış sorunların ağırlığı altında ezilmişizdir." vurgusuyla tamamlıyorum, ama burada şunu söylüyorum: Şu içinde bulunduğumuz vasat zaman dilimi adaletin tesis edildiği en yüksek, en zirve dilimdir. ' dedi. - ERZURUM