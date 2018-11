Aydemir: 'Ak Dönem Değerlerle Yükseliş Dönemidir'

20 Kasım 2018 Salı 14:44



20 Kasım 2018 Salı 14:44

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'On altı yılda kaydettiğimiz süreç bize ait, manamızı ifade eden, ortak vicdanı seslendiren ve her biri heyecan oluşturan değerlerimize dönüş, sahipleniş, değerlerde diriliş ve değerlendirme sürecidir. ' dedi.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 bütçesi üzerinde söz alarak değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, AK Parti döneminin kültürel değerler bazında ihya ve diriliş dönemi olduğunu belirterek, 'AK kadro, bütün hakşinas, bütün ehlivicdan, insanlar tarafından takdir edilir ki iktidar bulduğundan bugüne eşi emsali görmemiş hizmetler hayata sunmuştur. Bunun bir şubesi Kültür ve Turizm Bakanlığıdır. Bu alanda yaptığımız hizmetler hakikaten muhalif bakış açısı serdedenlerin zihin haritalarının böyle çok kırıntı misali köşesinde bile yer alamaz, o kadar net söylüyorum.' yorumunu yaptı.AK DÖNEM DEĞERLERE DÖNÜŞ DÖNEMİDİR'On altı yılda kaydettiğimiz süreç bize ait, manamızı ifade eden, ortak vicdanı seslendiren ve her biri heyecan oluşturan değerlerimize dönüş, sahipleniş, değerlerde diriliş ve değerlendirme sürecidir.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Başka bir deyişle Türkiye'nin kendini fark etmesi ve bulması dönemidir; ülkenin kendi temellerinde yeniden yükseliş dönemidir; bu dönem, kendimiz olma dönemidir, elhamdülillah. Bu on altı yıllık dönemin özü budur, kendimiz olma dönemidir, Kültür Bakanlığı bağlamında, özellikle altını çiziyorum. Bu hali, küresel gidişatı iyi okuyanlar ve özümüze sahip çıkanlar Hakk'a teslim babında anlayacaklardır. Türkiye'nin bu süreçte en hızlı ilerleyiş kat ettiği alanlardan biri bu Bakanlıktır. ' sunumunu yaptı.KÜLTÜR VE TURİZM'DE AK YAKLAŞIMKültür ve Turizm odağında AK Yaklaşımı paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Bu noktadaki AK yaklaşım karlılığa yönelik değil, değerlerimizi takdim ve takdir yaklaşımıdır. Bu, kültürel ve turistik kaynak ve potansiyelin akli biçimde çağın gereklerine uygun olarak sunumudur. Bizi asırlara hükmettiren gücün ve onu besleyen hoşgörü, insan sevgisi ve adalet hasletlerimizin vurgusudur. Bu noktada AK dönemin en hayati yatırımı, yerini ve yurdunu bilen kuşakların yetişmesine sağladığı destektir. Anadolu topraklarını ilim, irfan ve hikmetle yoğuran ecdadımızın yadigarlarına vefadır, Türkiye'yi küresel ölçekte hak ettiği azamet ve değerlerle tanıtmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sari ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez." vurgusu böylesi bir ufkun kaydedilmesinde esas oluşturmuştur. ' ifadesine yer verdi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültür kaydındaki hassasiyetine değinen Milletvekili Aydemir, 'Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle: "Yeni Türkiye'nin aydınlığı, varlığını karanlığa borçlu olanları rahatsız etse de bu ufuk asla kararmayacak, köklerine bağlı gençliğimiz kendi kültür ve irfan hazinelerimize sahip çıkacaktır. Ne Batı'yı bilen ne de Doğu'yu özümsememiş, parçalanmışkarakterlerle değil, yerini, yurdunu kültürünü bilen kuşaklarla yolumuza devam edebiliriz." diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İşte biz her alanda böylesi bir yüksek düşünceyle 2023'e yürüyoruz. 'dedi.EHLİ VİCDAN HAKKI TESLİM EDİYORKültür ve Turizm alanında gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri değerlendiren Milletvekili Aydemir, 'Ecdat ve sanat mirasının bir başka aktarımla medeniyet bereketlerinin korunması birer nadide kültür ve turizm değerleri olarak takdimde Bakanlığımızın çalışmalarına her vesile medyunuşükran olduğumuzu söyledik. 4'üncü bütçeyi yapıyoruz, hakikaten bir inşirahla, bir yürek ferahlığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçelerinde söz aldık, konuştuk çünkü -diğer bakanlıklarda da öyle ama- burada çok özel bir zemin oluşturduk biz. Bu hali, biraz önce söylediğim gibi, ehli vicdan olanlar zaten hak teslimi babında yerine koyuyorlar. ' kaydını düştü.AYDEMİR'DEN ERZURUM ÖRNEĞİAK Parti iktidarları döneminde yok olmaya terkedilmiş tarihi ve kültürel değerlerin yeniden ihya edildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Küllenmeye terk edilmiş ecdat yadigarlarının yeniden ortaya çıkarılması bizim ruhumuzu tasvir eden ne ki çürümeye terk edilmiş tarihi eserlerin ihyası noktasında AK PARTİ dönemi cumhuriyet tarihinin en fazla dikkat ve hassasiyetin gösterdiği dönem olmuştur.somut örnek vereceğim size, Erzurum'la ilgili, seçildiğim seçim bölgemle ilgili. Çok geçmişte değil 2000'li yılların başında. Erzurum'da Kavak Mahallesi diye çok eski, kadim bir yerleşim merkezi var, orada Kavak Camisi tarihi bir camidir. O yıllarda siyaset yapan, Parlamentoda Erzurum'u beş dönem temsil etmiş -ismini açmıyorum, kendisini saygıyla anıyorum, yaptığı hizmetlere de teşekkür ediyorum- bu camiye dönük bir tadil girişiminde bulunmuştu, öncüsü o olmuştu, çatısı tamir edildiği için -samimi söylüyorum, abartmıyorum, ben Erzurum'da yerel gazetesi olan birisiyim- günlerce o hali tebcil eden, o hali yücelten, tahşiye eden, takdir eden haberler yapmıştık. Şimdi Erzurum'da bütün eserlerimiz, sadece tarihi eserler değil, hepsi dört başı mamur bir hale getirildi. Buna öncü olan bu Bakanlıktır. Bu Bakanlıkta hizmet eden bürokratlarımız, Bakanlarımız her türlü takdirin hakkı onların üzerindedir, ben de bu ifadeyi burada kayda geçiyorum, temsil ettiğim insanlar adına bunu yapıyorum. ' dedi.'TÜRKİYE HER ALANDA KOŞUYOR'Milletvekili Aydemir, 'Türkiye "Her alanda koşuyor." dedik, "Yeni bir diriliş dönemi yaşıyor." dedik. Bir tespit, hususi bir tespit, gene bir hususi bir isimden, zirve isimden, doruk bir isimden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. "Siz geride kaldığınızda önünüzde birileri mutlaka var demektir. İster istemez onları takip etmek zorunda kalırsınız. Ülkemizin sıkıntısı son birkaç asırdır diğer medeniyetlerle, kültürlerle olan iletişimini tek taraflı yapmış olmasıdır. Sadece aldık, sadece takip ettik; kendimiz bir şey üretmedik, kendimiz örnek olmadık. Bugün bölgesinde ve dünyada yeniden iddia sahibi olan bir ülke, bir toplum haline gelme mücadelesi verirken işte bu ilişkiyi de yeniden kurmak mecburiyetindeyiz." diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Muhteşem bir tespit ve bu tespit üzere dizayn edilmiş politikalar ve bu politikaları hayata süren, hayata yansıtan bir kadro. Bu kadroya medyunuşükranız. Bizim ufkumuz ve kararlığımız da bu tespit üzeredir. Biz AK kadro, küresel ezberleri bozan bir kadroyuz, her alanda bunu yaptık, husussan kültür alanında bunu yaptık. ' vurgusunda bulundu.PASİNLER VAKIF ANITISunumunun son bölümünde Vakıflar Genel Müdürlüğünce Pasinler'de yürütülen Vakıf anıtı çalışmasına atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da çok özel bir zaman dilimi yaşanmıştır.Burada Vakıflar Genel Müdürümüz var -nitelik abidesi bir kardeşimiz- o biliyor. 1048 yılı Türk tarihinin eşi emsali görülmemiş bir zaman dilimidir Pasinler Zaferi'nin olduğu tarih ve o tarihte aynı zamanda -sevgili hocam da burada- Türk tarihinde ilk vakıf senedinin imzalandığı bir vakıadır, 1048. Bizbirkaç bütçede bunu söyledik Hakan Çavuşoğlu Bakanım müzahir oldu, Değerli Genel Müdürüm de öyle, Pasinler'de vakıf anıtı kurulması yönünde bir gayretimiz oldu Bakanlığımızın, Genel Müdürlüğümüzün, bu çalışma devam ediyor. Ben, bunun bir an önce bitirilmesini özellikle sizden istirham ediyorum, bu çok çok mühim. ' dedi. - ERZURUM