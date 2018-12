Aydemir: 'Biz 'Hakka Tapan' Ecdadın Torunlarıyız'

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31



15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31

AK Parti Erzurum İbrahim Aydemir , "Korkma' vurgusuyla başlayan ve nihayetinde, asırlara hükmeden muhteşem ecdadımızın ufkunu 'Hakka tapan' kaydıyla tarif eden Milli andımız, bizi, medeniyetimizi tasvire kafidir. Biz 'Hakka tapan' bir ecdadın torunlarıyız. ' dedi.AYDEMİR TBMM GENEL KURULUNA SESLENDİTBMM Genel Kurulunda AK Parti Grubu adına 2019 yılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu bütçesi üzerinde söz alan Milletvekili Aydemir, Türkiye 'nin milli ve manevi temellerine işaret ederek, 'İla'yı kelimetullah yolunda devleti ebet müddet için can verme sırrını fehmedenlerin, "Aguşunu açmış bekliyor Peygamber" iltifatına mazhar oluşumuzun sırrını bilenlerin diliyle biz; toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran şüheda ecdadın evlatlarıyız.' kaydını düştü.AYDEMİR MİLLİ ŞAİRİMİZİ TAZİMLE ANDI2019 yılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu bütçesi odağında TBMM Genel Kuruluna seslenen Milletvekili Aydemir, konuşmasına, Hakka vuslatının 82'inci yılında Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'u rahmet ve tazimle anarak başladı.KUNTAY'IN DİZELERİYE AKİF'İ TARİF Mithat Cemal Kuntay 'ın Mehmet Akif Ersoy 'un duruşunu tasvir ve tarif eden dizelerini Genel Kurulla paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Ben, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek kurumu bütçesi üzerine notlar düşeceğim ancak, ondan önce bir hususi isim, içimizden çıkmış, rahmete uğurladığımız, bayrak bir isim, Mithat Cemal Kuntay'ın özel bir berceste kaydı var, paylaşmak istiyorum. Diyor ki: "Toprak, sen kol kanat ol, öyle kucakla/ Bilmezsin, o gökten de, adından da temizdi/ Ey yeryüzü, mabet kesilip Allah'a yüksel/ Koynunda yatan gölge bizim Akif'imizdi." Akif, 27 Aralıkta Hakk'a vuslat etti. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunca bu yılki Vefa Ödülü'nün Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi bizi inşirahın zirvesine taşımıştır. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. ' dedi.ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU'NUN ÜSTLENDİĞİ MİSYONKonuşmasında, 'Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun üstlendiği misyon ve kaydettiği vizyonun anlaşılması için milli asaletimiz, milli iradenin vurguladığı hassasiyetimizin tarifi gerek. 'diyen Milletvekili Aydemir, Milli iradenin taşıdığı ruha işaret ederek 'Biz kimiz' takdimi noktasında, 'Biz insanlık değerlerini Dede Korkutça bir vakar, Selahaddin Eyyubice kararlılıkla asırların idrakine söyleten, kainata Yunusça muhabbeti, Mevlanaca hoşgörüyü esas kılmayı vazife bilen, tarihlerin azametini ifadede aciz kaldığı bir yüksek medeniyetin temsilcileriyiz.' ifadesine yer verdi.MİLLİ KÜLTÜRÜN İHYASIMilletvekili Aydemir, 'Bir kurumu tarif etmek lazım ki onunla ilgili muradınızı netleştiresiniz. Ben de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna dönük en kestirme tarifi yapmak istiyorum. Misyonu çok net bu kurumumuzun. Kültürümüzün ihya edilerek bütün insanlığın yararlanabileceği bir medeniyet haline gelmesine katkı sağlamak deniyor. Daha berrak bir tarif ise, ruhumuzu kuşatan milli asaletimizin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ilham veren hassasiyetlerimizin bilinmesiyle mümkün. O halde sual de net: Biz kimiz? ' dedi.DEDE KORKUTCA BİR VAKAR, SELAHADDİN EYYUBİCE KARARLILIKBiz Kimiz? suali mihverinde milli iradeyi tarif eden Milletvekili Aydemir, 'Cevap İbrahim Aydın 'dan oldu: "Biz bir vefa medeniyetinin evlatlarıyız." Bir başka arkadaşım: "Biz, ruhunu Hakk'a adamış, bir büyük milletin mensuplarıyız." dedi. Biz, cihana adalet, insanlık ve sevgi mesajını, Yusuf Has Hacipçe duruş, Kaşgarlı Mahmudca üslup, Ahmet Yesevice imanla belleten yüksek bir haletiruhiyeyiz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmek gerçeğini Manasça bir ifade, Orhunca bir kayıtla küresel hafızaya not düşenleriz. Biz insanlık değerlerini Dede Korkutça bir vakar, Selahaddin Eyyubice kararlılıkla asırların idrakine söyleten, kainata Yunusça muhabbeti, Mevlanaca hoşgörüyü esas kılmayı vazife bilen, tarihlerin azametini ifadede aciz kaldığı bir yüksek medeniyetin temsilcileriyiz.' tanımlamasını yaptı.'BİZ, ŞÜHEDA ECDADIN EVLATLARIYIZ'Milletvekili Aydemir, 'Muhteşem ecdadımızın ufkunu "Hakk'a tapan" kaydıyla tarif eden milli andımız, bizi, medeniyetimizi tasvire kafidir, yeterlidir. Biz Hakk'a tapan bir ecdadın torunlarıyız. Milli amentümüz budur, biz Hakk'a tapanlarız. İla'yı kelimetullah yolunda devleti ebet müddet için can verme sırrını fehmedenlerin, "Aguşunu açmış bekliyor Peygamber" iltifatına mazhar oluşumuzun sırrını bilenlerin diliyle, biz toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran şüheda ecdadın evlatlarıyız. ' dedi.MİLLİ HAFIZAYI DİRİ TUTMAK VURGUSUKonuşmasına, 'İşte Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun yüklendiği ve özellikle ak dönemde, son on altı yılda üstün başarılarla gerçekleştirdiği görev budur.' sözleriyle devam eden Milletvekili Aydemir kurumun üstlendiği vazifeyi aktararak, ' Görev, milli hafızayı diri tutmak ve asrın idrakine bu yüce milleti değerleriyle, üstün iradesiyle söyletmek. Görev, iftiralarla, karalamalarla yok edilmeye çalışılan destan asırlarımızı gündeme taşımak. Vazife, kendi tarihine ihaneti görev edinmişlerce linç edilmeye uğraşılan kahramanlarımızın hakkını teslim etmek.' ifadesini kullandı.ÇAĞLAR ÜSTÜ BİR DEĞER: SULTAN 2. ABDULHAMİT HAN16 yıllık süreçte kurumun üstün başarılar kaydettiği, Kut'ul Amare gibi büyük zaferlerin gün yüzüne çıkarıldığı, Sultan 2. Abdulhamit gibi çağlar üstü bir değerin hakkının teslim edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Kurumun gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları, ' Mesela Kutülamare gibi üstü kapatılmaya çalışılan zaferlerimizi gün yüzüne çıkarmak, mesela vatan toprağını Gazze katillerine vermediği için iftiralara muhatap kılınmış Abdülhamitlerin asaletini küresel izana hatırlatmak ve ona vefa göstermek ve belki hepsinden çok daha mühimi, gönül coğrafyamıza sahip çıkmak. "Bir zamanlar millet, hem nasıl milletmişiz/Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz." hakikatini yeni nesillere aktarmak. ' vurgularıyla paylaştı.CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNNETTARIZKonuşmasının son bölümünde Milli irade olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a minnettar olduklarını bildiren Milletvekili Aydemir, 'Bu noktada, yüce milletimizin tarihine, kültürüne, temellerine ve değerlerine sadakat ve vefada eşsiz bir dirayet ve kararlılık sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz. Bu seçkin kurumumuz bütçesi başta olmak üzere, bütün kurumlarımızın bütçeleri Allah'ın izniyle çok mübarek, çok bereketli olacaktır. 'dedi. - ERZURUM