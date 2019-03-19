Aydemir: 'Cumhur İttifakının Paydası Rabia'dır'

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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakı kırmızı çizgisinin beka, paydasının Rabia imanı olduğunu kaydederek, 'Cumhur ittifakı Türk siyasi tarihinde 'ben' düşüncesinin aşılıp vatan için 'biz' kararlılığının bir heyecan ve coşkuyla ortaya konulduğu milli irade buluşmasıdır. Erzurum, kendi manasına hizmet eden bu siyasi değerde buluşmaktadır' dedi.ÇAT BULUŞMASIAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 31 Mart Yerel Seçimleri Çat etabında dadaşlarla buluştu. AK Parti Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, Belediye Başkan adayı Melik Yaşar, Kadın Kolları Başkanlığı üyeleriyle birlikte Çat'ta istişare ziyaretlerinde bulundu, esnaf ve eşrafın 31 Mart seçimlerine ilişkin öngörülerini aldı. İlçe Parti binası önünde Çatlı dadaşlara seslenen Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının ülke geleceği için ifade ettiği mana ve önemi paylaştı.'CUMHUR İTTİFAKI YENİDEN DİRİLİŞ DEMEKTİR'Cumhur İttifakı temelini, şahsi ya da parti ikbal ve istikbalinin değil, vatan için istiklal ve dirilişin oluşturduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Siyasette sıradanlığın terk, farkındalığın öne çıkarıldığı bu milli ittifak, ülke, bölge, il ve ilçelerimiz için huzur, güven ve istikrarın müjdecisidir' bildiriminde bulundu.CUMHURBAŞKANIMIZIN TESPİTLERİ İYİ OKUNMALIDIRÖnce vatan diyen herkesin, Türkiye'deki iç ve dışındaki gelişmeleri iyi okuması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birer ders şeklindeki mesaj ve tespitleri üzerinde tefekkür kılması gerektiğini aktaran Milletvekili Aydemir, 'Sadece Yeni Zelanda'daki menfur cinayetler ve katilin silahı üzerinde yer alan kayıtlar, Cumhur ittifakının hangi manaya geldiğini izaha kafidir.' dedi.'CUMHURBAŞKANIMIZ BİR İMAN VE VİCDAN ABİDESİDİR'İslam aleminin lanet yağdırdığı Yeni Zelanda olayının faili tarafından yayımlanan manifestoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve lideri olduğu Türkiye'ye yönelik hain emellerin ortaya konduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'İslam ve insanlık düşmanlarının, yer yüzünde mağdur ve mazlumların hamisi olan ülkemiz ve liderimizi hedef göstermesi, dışımızdaki gelişmelerin vahim boyutunu gün yüzüne çıkardığı gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel boyutta bir iman ve vicdan abidesi olduğunu da ortaya koymaktadır. Cumhur İttifakı, işte bu manada, cihana verilmiş bir milli irade mesajıdır. Bu mesaj Muradların, Kanunilerin odağında muazzam ecdadımızın duruş ve kıyamını kaydetmektedir.' tarifini yaptı.'CUMHUR İTTİFAKI İLA'YI KELİMETULLAH İÇİN VARDIR'Müslümanları katleden bir hainin 'Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak.' manifestosunun milli irade dikkat ve hassasiyetinin birlik, dirlik temasında yoğunlaşması için yeterli bir kayıt olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'İşte Cumhur ittifakı, şer odaklarının, böylesi hain niyetlerin sükuta bürünmesi ve zillete mahkum kılınması için vardır. İla'yı kelimetullaha hizmet, ülke ve İslam alemi için hain emeller besleyenleri niyetlerinde boğmak için vardır.' dedi."ÇATLILARA ÇAMUR DEĞİL MAMUR BİR ÇAT YAKIŞIR"Milletvekili Aydemir, Çat Belediye Başkan adayı Melik Yaşar'la birlikte esnafı ziyaret ederek, AK Parti Belediyeciliği ve yeni dönemde AK Partinin Çat için hazırladığı projeleri paylaştı. İlçedeki STK'ları ziyaret eden Heyet, kahvehanelerde Çatlı dadaşlar tarafından ağırlandı. 31 Mart'ın tekrarı olmadığının vurgulandığı sohbetlerde, Çat'ın Erzurum için kaydettiği yüksek değer aktarıldı, ilçeye AK Parti yaklaşımı anlatıldı.KAYMAKAMLIK ZİYARETİAK Heyet daha sonra Çat Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Tevfik Kumbasar'dan Çat'taki son ekonomik ve sosyal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, ilçe 2023 vizyonu noktasında öncelikleri kaydetti. Çat ilçe merkezi ile mahalle statüsüne kavuşan köyler arasında iktisadi ve sosyal bağların güçlenmesi için fikir teatisinde bulundu. - ERZURUM