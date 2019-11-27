Haberler » Güncel » Aydemir DAP'ın önemini paylaştı - Haber

Aydemir DAP'ın önemini paylaştı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Bölge Kalkınma İdarelerinin faaliyetlerine devam edeceğinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını berterek, DAP gibi Bölge kalkınma idarelerinin bölgesel kalkınmada ciddi bir performans ve disiplin ortaya koyduklarını kaydetti.

27.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:04Aydemir DAP'ın önemini paylaştı
AK Parti İbrahim Aydemir, Bölge Kalkınma İdarelerinin faaliyetlerine devam edeceğinin açıklanmasını memnuniyetle karşıladıklarını berterek, DAP gibi Bölge kalkınma idarelerinin bölgesel kalkınmada ciddi bir performans ve disiplin ortaya koyduklarını kaydetti.

AYDEMİR'DEN BÜTÇE ARTIRIM TALEBİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda söz alarak, DAP'ın bölge kalkınmasındaki işlev ve fonksiyonunu paylaştı. Milletvekili Aydemir, DAP'ın 15 ile yönelik faaliyet verdiğine işaret ederek, kurum bütçesinin artırılmasını talep etti.

BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR

Sunumunda Bakan Mustafa Varank'ın birikim ve meselelere vukufiyeti ile Sanayi ve Teknoloji alanında ciddi bir performans ortaya koyduğunu belirterek, 'Sayın Bakan, aktarımınıza, vukufiyetinize, birikiminize çok teşekkür ediyoruz; istifade ettik. Sadece sizden değil, diğer gruplardaki arkadaşlarımızdan da istifade ettik. ' dedi.

AYDEMİR'DEN DAP'A ÖVGÜ

Bakan Varank'a DAP özelinde Bölge Kalkınma İdareleri faaliyet sürelerinin artırılmasından ötürü teşekkür eden Milletvekili Aydemir, 'Bir şeye ben hususi olarak teşekkür ediyorum. Bu bölge kalkınma idarelerine dönük ifadenizde onların kapatılmayacağını, devam edeceğini söylediniz. Bu bizim için çok çok mühim, hakikaten her bölge için ehemmiyeti yüksek bunun. Mesela, DAP bölgesinde 2013-2018 arasında yaklaşık 737 milyonluk bir katkı sunulmuş DAP kanalıyla, müthiş bir değer bu. Bundan dolayı da her kesimin, her cenahın memnuniyeti var, bunu özellikle aktarıyorum. ' dedi. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:36 Polisin "dur" ikazına uymayan araçta 24 düzensiz göçmen yakalandı
12:36 İstanbul'da Mobil Park Timleri, "evden hırsızlık" şüphelilerini yakaladı
12:36 İSTANBUL'UN ORTASINDA KALAN ÇÖP TESİSLERİ - 2
12:36 Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı
12:35 Diş apsesi beyin ve kalpte ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor
12:34 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Borç yiğidin kamçısıdır, bu krediyi bulmak sizin işiniz" sözlerine yanıt verdi
12:29 Son dakika: AK Parti'den Babacan'ın eleştirilerine yanıt: Bizim için dikkate değer bir şey değil
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
11:49 Fabrikadaki işçiler, Erdoğan'ın tanıttığı halıyı 9 ay 24 saat çalışarak dokudu
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
27.11.2019 12:37:11