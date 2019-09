Aydemir'den hayırlı olsun ziyareti

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Gürsel Bedir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Dr. Gürsel Bedir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapımı devam eden hastaneler ve çalışmalar hakkında Aydemir'e bilgi verdi.Bedir yaptığı açıklamada, "Şehir Hastanemizi çok yakında bitiriyoruz. Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizde tadilatla birlikte ek kat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şehir Hastanemizin bitmesiyle birlikte Palandöken Devlet Hastanemiz, Mareşal Çakmak Hastanemiz Göğüs ve Kadın Doğum Hastanemizi buraya taşıyarak Erzurum'a ve bölge illerine sağlık alanında en güzel hizmetleri sunmayı hedefliyoruz" dedi.Milletvekili Aydemir ise "Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Erzurum milletvekili olarak bizler, şehrimize ve halkımıza dönük hayırlı, faydalı, her çalışmanızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğiniz görevin ağırlığının ve zorluğunun bilincinde olan birisi olarak, çalışmalarınızda oluşabilecek her türlü sıkıntı ve zorlukları kolaylaştırmak adına üzerimize düşecek her vazifede yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu. - ERZURUM