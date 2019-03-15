Aydemir'den Tekman'da Ak Meşveret

Kaynak: İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Birlik, beraberlik ve kardeşlik imanını hiçbir gücün alt edemeyeceğini kaydederek, 'Birbirini Allah için sevenlerin arasına şeytan giremez. AK Davamızın önceliği gönüller yapmak, gönüllere girmektir. Bizim siyasetimizi muhabbet oluşturur. ' dedi.AYDEMİR AKİF'İN DİZELERİNİ PAYLAŞTIErzurum'un; Palandöken'den Hınıs'a, Aziziye'den Tekman'a, Yakutiye'den Karaçoban'a ilçe ilçe, mezra mezra dadaşlık duruşu kaydettiği; gönüllerin, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi hükmünde buluştuğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Akif'in 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' dizelerini paylaşarak, 'Erzurum milli irade kardeşliğinin adresidir' değerlendirmesini yaptı.AYDEMİR TEKMAN'DAYDIAK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir 31 mart seçim çalışmaları Tekman etabında, ilçe sakinleri, Katranlı, Düzyurt ve Yalınca köylerini ziyaret ederek, istişarede bulundu. AK Parti İlçe Başkanı Taner Özer, AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin ve AK Parti yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Katranlı ve Tekman'da ev ziyaretleri gerçekleştiren Aydemir, Tekmanlıların seçim sürecine değgin öngörülerini aldı, yerel yönetimlerden beklentilerini tespit etti.TEKMAN'DA AK MEŞVERETTekman'da İlçe Başkanı Taner Özer ve yönetim kurulu üyeleri, Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Belediye Başkan adayı Mustafa Ergin ve Meclis Üyeleriyle toplanarak seçim çalışmaları konusunda bilgi alış verişinde bulunan Milletvekili Aydemir, Cumhur İttifakının milli irade bazında ifade ettiği manayı aktardı.AK HEYET KARAHAN'A TAZİYELERİNİ SUNDUAK Heyetle birlikte Tekman Kaymakamı Kemal Karahan' ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Kaymakam Karahan'ın hakka vuslat eden eden babası için taziyede bulundu. Kaymakam Karahan'dan ilçedeki sosyal ve ekonomik gelişmeler, devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan heyet daha sonra Tekman Katranlı'da Cumhur ittifakı buluşması gerçekleştirdi.KATRANLI ZİYARETİKatranlı'da 31 mart seçim süreci, Cumhur ittifakı ve Tekman'ın yerel yönetimle markalaşması konularında bilgi aktarımında bulunan Milletvekili Aydemir, "Tek millet" hakikatine yüreklerini raptetmiş Katranlılıları yerel hizmetler için bir büyük ak kararlılık üzere gördük. Rabia sadakat ve vefalarına minnettarız. ' açıklamasını yaptı.KIYMET DUMLU ANA'NIN DUASIAK Parti Tekman Kadın Kolları Başkanlığınca organize edilen ev ziyaretleri kapsamında Katranlıların konuğu olan Milletvekili Aydemir, 'İffet timsali analarımızın Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları sevgi ve itimat 31 Mart'ta sandıklara yansıyacak inşaallah. Şükran duyuyoruz.' dedi. Katranlı'da Kıymet Dumlu Ana'yı ziyaret eden Milletvekili Aydemir, şifa niyazında bulunarak, Dumlu'nun hayır dualarını aldı.DÜZYURT BULUŞMASIKatranlı ziyareti sonrasında ilçenin Düzyurt köyüne konuk olan Milletvekili Aydemir, kanaat önderleri ve köy büyükleriyle bir araya geldi. Aydemir, 'Hemşehrilerimiz AK Parti'nin hizmet demek olduğunu 2014 süreciyle çok daha yakından gördüklerini ifade ettiler. Misafirperverliklerine, desteklerine minnettarız.' dedi.YALINCA İSTİŞARESİMilletvekili Aydemir ve AK Parti Heyetinin Tekman ziyaretinde son durakları Yalınca Köyü oldu. Yoğun kar yağışı altında Yalınca'ya ulaşan AK heyet muhabbetle karşılandı. Yalınca istişaresinde belediyecilikte AK Yaklaşım, Cumhur ittifakının ülkenin geleceği noktasındaki için önemi üzerinde konuşuldu. Yalıncalıların sergilediği izzet ve konukseverlik için minnettarlığını bildiren Milletvekili Aydemir, 'Rabbim kardeşliğimizi ebedi kılsın.' niyazında bulundu. - ERZURUM