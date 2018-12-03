Aydemir'den Toplumsal Vicdan Vurgusu

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 3 Aralık Engelliler gününü yalnız toplumun özel ve değerli bir kesimini hatırlama zamanı olarak değil, yapılan hizmet ve gösterilen yaklaşımın değerlendirilme odağı olarak gördüklerini belirterek, 'Ötekileştirme anlayışıyla mücadele etmek, bütünleşme yolunda kararlılık göstermek, toplumsal vicdanı diri tutmak önceliğimizdir' dedi.MESELE GÖNÜLLER YAPMAKTIRAK Parti aklının 'önce insan' merkezli olduğu, onu yaratılmışların en şereflisi olarak kabul etme ve bu yolda iman etme bilincinin kırmızı çizgilerini oluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Ak hareket, Hakka hesap vereceğimiz günü daim hatırda tutarak, gönüller yapmayı vazgeçilmez bir görev olarak kabul eden bir yaklaşımın ifadesidir.' görüşünü paylaştı.BİZ BİLİNCİToplumun engelli ya da engelsiz diye tefrikinin yanlış ve ötekileştirme anlayışı olduğunu, AK Parti'nin 16 yıllık süreçte bu yanlış algıyı ortadan kaldıran reformcu bir anlayış sergilediğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Önce insanız. Birimizin diğeri için yaşamı kolaylaştırıcı adımlar atması ve çaba sarf etmesi inancımızın ve insanlığımızın gereğidir. Yani ötekinin değil 'biz' bilincinin bir iman ve vicdan gereği olarak kabulü esastır.' dedi.'ÖNCE İNSAN'Yaratılmış her insanın özel ve güzel olduğu, Hakkın onu yaşamın ayrılmaz bir parçası ve vazifeli olarak halk ettiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Dadaş şairimiz Ziya Paşa'nın, 'Asafın mikdarını bilmez Süleyman olmayan/Bilmez insan kadrini alemde insan olmayan' berceste mısrasında kaydettiği hakikati paylaşıyoruz. İnsan olmak; insanın yaratılış hikmetini düşünmek ve onun haliyle hallenerek içselleştirme yapmaktır. 'İnsanların en hayırlısı, insana faydası dokunandır.' İlahi yol haritasından sapmamaktır. AK dava 16 yılda bu hakikati icraat ve yatırımlarıyla ifade etmiştir.' yorumunda bulundu.3 ARALIK TEFEKKÜR FIRSATIDIR3 Aralık tarihinin, toplumun her kesimiyle bütünleşmesi izanı, toplumsal vicdanın diri tutulması idraki anlamında bir tefekkür zamanı, beyin fırtınası yapma dönemi olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Şairimizin dediği gibi; 'Zen merde, civan pire, keman tirine muhtaç/Eczayı cihan cümle birbirine muhtaç'tır. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Peygamberin, '"Bir mü'minin diğer mü'min kardeşlerine karşı ilgisi, birbirini bağlayıp destekleyen bir binanın taşları gibidir." kaydı, idrakimizden hiç eksik etmeyeceğimiz bir yaşam pusulasıdır. 3 aralık gününün bize yüklediği görev, toplumu bu hakikat penceresinden görmek ve bize bezmi alemde yüklenen vazifeyi hatırlamaktır.' dedi.'SEN, BEN YOK, HAK VAR'Toplumsal yaklaşımda sen ve ben kaydının asla kabul edilemez olduğu, insanlara engelli ya da engelsiz diye bakmanın milli irade imanıyla uyuşmadığının altını çizen Milletvekili Aydemir, ' Hepimiz faniyiz. Geçici bir hayatın içindeyiz. Nefsimize yol bulmakla değil, hakkı bilmek ve o yolu tutmakla yükümlüyüz. Hak ekseninde, şairimizin; 'Bir aleme geldik ki, safasında mihen var/Surette nazar eyler isen Sen ile Ben var./ Amma ki hakikatte ne sen var ne ben var/Sen ben arada aletiz elbet bir eden var' olarak kaydettiği bu seçkin vurguya ruh ve vicdanımızı teslim etmek inancımızın şartıdır.' ifadesine yer verdi.AK YAKLAŞIMMesajında 2002-2018 ekseninde gerçekleştirilen reform ve yatırımlara değinen Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, "Fiziki engellerin değil, kalplerdeki engellerin sorun olduğu bilincinin tüm topluma yayılmasını; zihinlerdeki engellerin kaldırılmasının ve engelli vatandaşlarımızın bizim bir parçamız olduğu gerçeğinin idrak edilmesini sağlamak, öteden beri bizim öncelikli konularımız arasında olmuştur" ifadeleriyle 16 yıllık süreçte AK yaklaşımı en belirgin ve samimi bir biçimde tarif ediyor. Yaşama dair bir takım dezavantajları olan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına cumhuriyet tarihi bütününde en gerçekçi ve imanlı adım AK Parti döneminde atılmış, ilk yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiş, bu kardeşlerimizin kendilerini ifade etmesi, onların sahip olduğu yetenek ve değerleri hayata geçirmesi adına toplumda söz sahibi olmaları için tarihi bir yaklaşım sergilenmiştir. Bu noktada, bu kardeşlerim adına Sayın cumhurbaşkanımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. ' dedi. - ERZURUM