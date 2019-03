Aydemir'den 'Töreli Belediyecilik' Vurgusu (Tekrar)

Kaynak: İHA

Milletvekili Aydemir, Erzurum'da yaygın olarak kullanılan 'töreli olmak' kavramının, AK Parti siyaset ve üslubunu yansıttığını, hem geleneklere saygı, hem de düzgün ve çağdaş bir kaydı ifade ettiğini vurguladı.AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gönül belediyeciliği değerler belediyeciliğidir. Eserlerle Milli iradenin kırmızı çizgilerini vurgulamayı, benliğini ortaya koymayı, abide duruşunu kaydetmeyi öngörür. Milli iradeye hizmet ve hürmet.. AK Belediyecilik işte budur.' tarifini yaptı.UZLAŞMA KÜLTÜRÜMilletvekili Aydemir, AK Parti'nin uzlaşma kültürüne dayalı, gerçekçi, toplumsal tüm değerlere sahip çıkan, birlik ve beraberliği öncelik kabul eden ilkeli bir siyaset izlediğini; ortaya koyduğu yatırım ve hizmetlerde ülke, bölge ve ilin ihtiyaç duyduğu ihtiyaçlara reform düzeyinde bir yaklaşım gösterdiğini belirtti.HALKA HÜRMET HAKKA HÜRMETAK Belediyeciliğin küresel boyutta benzeri olmayan ünik ve eser siyasetini içerdiği, halka hizmeti hakka hizmet bilmenin yanında 'Halka hürmeti Hakka hürmet' anlayışını öngördüğünü aktaran Milletvekili Aydemir, 'Önceliğimiz, Kur'anı Azimüşşan'ın 'Ahsen-i Takvim' üzere yaratıldığını beyan buyurduğu insana hürmet ve hizmettir. ' dedi.SİYASETTE TÖRELİ OLMAKErzurum'da yaygın olarak kullanılan 'töreli olmak' kavramının, AK Parti siyaset ve üslubunu yansıttığını, hem geleneklere saygı, hem de düzgün ve çağdaş bir kaydı ifade ettiğini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Töresi olmayanın töreli hizmet vermesi mümkün müdür? Dadaşın yaşam biçimini tarif eden törelilik, AK belediyeciliğin esasıdır. ve Ak belediyeciliğin şablonu, değerlerimizi muhafaza ve müdafaa eden, bunu eserlerle ortaya koyan AK töreyi vurgular. Dadaş izan ve irfanı bu töreye destek vermektedir.' değerlendirmesinde bulundu.KARDEŞLİK, BİRLİK VE BERABERLİK İMANI'Yüreğinizdeki neyse özünüze, yüzünüze vurur. Eserinize, işinize yansır. Ecdadın 'Her kab içindekini sızdırır' hikmeti çerçevesinde, hem akıl ve gönlünüzden geçen, hem de bunların şekillendirdiği aklınızın rütbesini gösteren yaklaşımınız olur.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Biz AK Belediyecilik kıvamında yalnız bulvarlar, yollar, kültür merkezleri, barajlar yapmıyoruz. Aynı zamanda gönülleri buluşturuyor, gönüllerden gönüllere yol buluyor, kardeşlik, birlik ve beraberlik imanımızı eserlerle ifade ediyoruz. Zira bizim gönlümüzden geçen halkın hizmetkarı olmaktır. Bizim aklımıza hakim olan düşünce halkın gönlüne girmek ve Hakkın rızasını kazanmaktır.' dedi.YAKUTİYE'DE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ GÜNDEMİAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar, AK Parti ilçe Teşkilatı Başkanı Recep Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle Yakutiye ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi. İlçe kanaat önderleri, eşraf ve esnafla bir araya gelen AK Heyet, Gönül Belediyeciliği seferberliğini, 2023 sürecinde Yakutiye'ye Cumhur ittifakı yaklaşımını paylaştı. Erzincankapı, Kuloğlu, Tebrizkapı, Gürcükapı ekseninde gerçekleştirilen çalışmalarda Yakutiye için öngörülen 2023 vizyonu aktarıldı.DADAŞ MEMNUNİYETİYakutiye İlçesinin muhtelif adreslerine yapılan ziyaretlerde Yakutiye'de gerçekleştirilmesi hedeflenen projelerin paylaşıldığını bildiren Milletvekili Aydemir, '31 Mart'ı hasretle bekleyen hemşehrilerimiz Cumhur ittifakına, AK Parti'ye ve belediye başkan adaylarımıza duydukları güveni sandığa yansıtacaklarını ifade ediyorlar. Dadaş memnuniyeti en üst düzeyde. Minnettarız' dedi.ERZİNCANKAPI BULUŞMASIYakutiye Belediye Başkan adayı Dr. Mahmut Uçar'la Erzincankapı kahvehanelerinde dadaşlarla sohbet eden, esnafın konuğu olan AK heyet, esnafın ve vatandaşın yeni döneme yönelik beklentilerini tespit etti. Aydemir ziyaretlerde Cumhur ittifakının Milli irade ittifakı olduğunu vurgulayarak, beka meselesini anlattı.KULOĞLU ESNAFINI ZİYARETYakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar ve AK Parti yöneticileriyle birlikte Kuloğlu muhitindeki işyerlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, esnafın, 'ticaretin bireysel girişimine pozitif ayrımcılık' taleplerini değerlendirerek, ülke, bölge ve il ekonomisindeki pozitif gelişmeleri anlattı, dadaş esnafın ekonomi üzerindeki görüşlerini dinledi.DADAŞLARIN BEKA DUYARLILIĞIDadaşların beka meselesi odağında yüksek bir duyarlılık ve dikkat gösterdiğini, CHP Genel Başkanının yaklaşım ve beyanatlarındaki vurgulara tepki gösterdiğini söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Her vesile hemşehrilerimizle birlikte olmaya özen gösteriyoruz. CHP Genel Başkanının teröristleri tehdit görmeyen ve onlara masumiyet kılıfı geçiren konuşmalarına büyük tepki var. Dadaş tesbiti şöyle: "Beka sorununu en iyi tarif bu genel başkanın varlığı ve mantalitesi" ' dedi.DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZIN UFKUNDA SADIKErzurumlunun Cumhur ittifakına destekte kararlı olduğu, bunu duruş ve söylemleriyle ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Her dem kaydediyoruz ki, Dadaşlar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı emin ve güçlü bir lider olarak görüyor, O'nun ufkunda buluşmayı vazife addediyor, O'nu dadaşça seviyor.' ifadesine yer verdi. - ERZURUM