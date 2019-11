Aydemir: 'Diyarbakır Analarının sesine ses katalım'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Diyarbakır 'da evlat nöbeti tutan annelerin yaşadığı acıya dikkat çekerek, 'Diyarbakır'da Kürt, Türk yürek yüreğe bu imansızlığa son verilsin diye feveran ediyorlar. Oraya ses verelim, ses katalım. ' çağrısında bulundu.DİYARBAKIR ANALARININ VERDİĞİ MESAJMilletvekili Aydemir, 'Diyarbakır anaları neyin feryadındalar? Üç aya geliyor, bakın. Her konuşmamda söylüyorum' diyerek HDP milletvekillerine yönelik olarak, 'şurada Allah rızası için bir tanesinden ses çıkmıyor. ' dedi. Milletvekili Aydemir, ' Bu analar, aileler, Üç aydır oradalar o kadınlar, evlatlarının peşindeler. Şunu aşikar etti Diyarbakır anaları: Bir siyasi yapılanma insanların evlatlarını dağa yönlendiriyor, çok açık. Buna ses yok mu, buna itiraz yok mu? Buna dönük hiç olmazsa şu Bakanlığın bütçesinde el insaf diyelim ya. Yeter ya, biraz da oraya ses verelim, ses katalım.' vurgusunda bulundu.ERZURUMLU ANA EVLADININ YOLUNU GÖZLÜYORMilletvekili Aydemir, 'Bakın, Diyarbakır anaları nerede oturuyor şu anda, nerede oturuyor bu insanlar, ne adına gaile çekiyorlar? Ateş düştüğü yeri yakıyor, uzaktan bakıyoruz biz hadiseye, yakınına gittiğinizde bakın. Ben Erzurum'dan söyleyeyim, evladı asker, 20 yaşında askere gitmiş, sadece bir on günlük izin için gelirken yolda derdest edip götürüyor o imansızlar ve o ana şimdi Diyarbakır'da Kürt, Türk yürek yüreğe bu imansızlığa son verilsin diye feveran ediyorlar. ' dedi.'ONLAR BAYRAK ŞAHSİYETLER'Terörle mücadeleyi yöneten, yürüten, sahada mücadele verenlerin Bayrak Şahsiyetler, içişleri Bakanlığının da güzide bir kurum olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Onun için, bu mücadeleyi verenler bizim için bayrak şahsiyetlerdir, onlarla iftihar ediyoruz ve bu vesileyle İlayıkelimetullah odağında, aleme nizam verme ülküsünde can verme sırrına eren şehitlerimiz, şeref varakalarımız; aileleri, başımızın tacı onlar. Onları her vesile hürmetle yad edeceğiz, hiç unutmayacağız. Onlar var ki biz varız, onlar var ki şu zeminde vatan için, millet için bütçe yapma gayreti içerisindeyiz. Bunları ıskalamayalım, bunları atlamayalım. ' diye konuştu.Aydemir sunumunun son bölümünde, İçişleri Bakanlığı bizim için çok mübarek bir zemin. Millet adına mücadele veren çok esaslı bir kurum. Onlara bir nakısa, bir noksan yüklemeye gayret millete noksan yüklemektir. ' ifadesine yer verdi. - ERZURUM