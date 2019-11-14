Haberler » Güncel » Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane' - Haber

Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan'ın 'Erzurum, vilayeti şahane' şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, 'Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.' dedi.

14.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:30Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane'
AK Parti İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan'ın 'Erzurum, vilayeti şahane' şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, 'Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.' dedi.

'VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞI MÜBAREK'

Hayatının tamamını Erzurum'da geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bakın ben Erzurum'da yaşıyorum, hayatının tamamını Erzurum'da geçirmiş bir kardeşinizim ben. Yani askerliğin dışında yaşadığım başka bir yer olmadı. Erzurum Vilayeti şahanelerin şahanesi, muhteşem. Ben hep şunu söylüyorum: Bu toprağın her zerresi, her tarafı ve bizim insanlarımızın hepsi mübarektir. Biz şöyle bakıyoruz: Bakın, ben kaç defa söyledim, altını çizdim, şu zeminde çizdim, kaç bakanlıkta "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizim bırakın insanı, bırakın yaratılmış başka canlıyı, eşyaya bile mübarek vasfı atfediyoruz biz. Dolayısıyla Erzurum elbet şahane ama her yer bizim için öyle. İlini, memleketini sevenler benim başımın üstünde yer alıyor . 'dedi.

AYDEMİR: 'AYRI, GAYRI YOK BİZDE'

AK Davanın ötekileştirmeyi reddettiği, ayırımcılığı kabul etmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bunu yaptığımız için zaten şu kadro bunun için ayrım gözetmeden her tarafa hizmet götürüyor, elhamdülillah, ayrı gayrı yok bizde. Bize yönelen düşman oklarına bile biz yüreğimizi açıyoruz,

sevgiyle muhabbetle yaklaşıyoruz. Öyle olduğu içindir ki, bugüne kadar tribünlere oynamadık, yüreklere yöneldik, yüreklerde yer bulduk ve Allah'ın izniyle göreceksiniz bu millet Allah'ın izniyle şu AK kadroya 2023'ü de gösterecek, ondan sonraki yılları da gösterecek ve biz ne olacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Samimi söylüyorum zirve ülke olacağız yeniden. Türk milletinin haşmetini yeniden zirvelere taşıyacağız bu AK kadroyla. ' ifadesini kullanarak bütçenin hayırlı olması niyazında bulundu. - ERZURUM

Milletvekili, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:36 Öztrak: "Dış ilişkileri kişisel olarak yürütemezsiniz dış ilişkiler kurumsal bazda yürütülmelidir"
15:36 20. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'ne doğru
15:36 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
15:36 Rusya'da "Göbeklitepe" konferansı
15:35 1 günlük bebeğini ölüme terk etti, doktorların şüphesiyle yakalandı
15:29 Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:36:36