Aydemir Esenyurt'ta dadaşlarla istişare etti

Kaynak: İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 23 haziranda gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında Esenyurt etabı çalışmalarına katıldı. Esenyurt'ta yaşayan Aşkale ve Tekmanlı dadaşlarla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, seçim sürecini, İstanbul'da AK Parti döneminde gerçekleştirilen hizmetleri ele aldı.ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞI ZİYARETİMilletvekili Aydemir Esenyurt AK Parti ilçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Milletvekili Aydemir, yürütülen seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlçede yaşayan Erzurumluların AK Parti ve Cumhur İttifakına büyük teveccüh gösterdiğinin vurgulandığı istişare toplantısında Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Bakanlığı döneminde İstanbul'da gerçekleştirilen 7 devasa yatırım ele alındı.7 DEVASA YATIRIMMilletvekili Aydemir, İstanbul'da, sınırları aşan bir övgü kazanan, küresel boyutta ses getiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Hızlı tren, dünyanın en büyük havalimanı, Kuzey Marmara Büyük Çevre yolu gibi 7 devasa yatırımın hayata geçirildiğini hatırlatarak,"Bütün ezberleri bozan Ak Parti için en kestirme tarif: Söz verdiyse yapar" tanımıdır. Öyleyse Binali Yıldırım. Çünkü söz verdiyse yapar. AK Parti eser siyasetiyle milli iradeye vefasını sergiliyor 17 yıldır. İnşallah 2023 sürecinde de bu anlayış İstanbul başta olmak üzere tüm ülkede eserlerle ifade bulmayı sürdürecek. " dedi.AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİEsenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, 'Esenyurt İstanbul'umuzun mutena semtlerinden.. On binlerce dadaşın ikamet ettiği ilçemizi ziyaret ferahlatan kıvamdaydı. AK Parti Esenyurt İlçe başkanlığımızdaki iştiyakın yüksekliği ve 23 Haziran'a dönük çalışma disiplini mutlu kıldı. Ak kadroya şükran borçluyuz' açıklamasında bulundu.AYDEMİR ESENYURT'TA AŞKALELİLERİN KONUĞU OLDUMilletvekili Aydemir Esenyurt etabı çalışmaları düzeyinde Aşkalelilerin konuğu oldu. Esenyurt'da Aşkaleli dadaşların işyerlerini ziyaret eden Milletvekili Aydemir, 'Kardeşlerimizle, "vefa ve hakkı teslim" temalı sohbetten çok şey öğrendik. Hemşehrilerimizin, "Erzurum'un dadaşı, Yıldırım'ın yoldaşı ve dadaşlar için vefa vakti" tespiti çok değerliydi. ' yorumunu yaptı.TEKMANLILARLA BULUŞMAMilletvekili Aydemir Esenyurt'taki çalışmalarını ev toplantılarıyla sürdürdü. İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Tekmanlı Ahmet Ateş'in evine gerçekleştirilen ziyarette İstanbul seçimleri gündemi odağında Tekman Nostaljisi yaşandı. Ev sahibi Ateş'in annesi tarafından yapılan duanın kendilerine manevi güç kazandırdığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Esenyurt'da mukim hemşehrilerimizin gönülleri öylesine gani ki. Tekmanlı Ahmet Ateş Bey'in annesi sarıp sarmalayan duasıyla ihya etti. Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım bahsinde ortak kanaat şöyle oluştu: Erzurumlular için vakit, 'Yıldırım Vaktidir'. Allah hepsinden razı olsun. ' dedi. - ERZURUM