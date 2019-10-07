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Aydemir gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerle Varlığımız / Farkındalığımız' konulu söyleşi ilgi gördü.

07.10.2019 17:00Aydemir gençlerle buluştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konulu söyleşi ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen seminere, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir konuşmacı olarak katıldı. Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, 'Gençlerle Varlığımız/ Farkındalığımız' konusu gündeme taşındı. Üniversite öğrencilerinin yoğun katılım sağladığı söyleşide, varoluşsal farkındalık üzerine ilginç anekdotlar değerlendirildi. Davetlilerin sorular sorarak eşlik ettiği programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Nurullah Yıldız, Prof. Dr. Aydemir'e teşekkür ederek Bursa tablosu hediye etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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