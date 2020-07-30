Aydemir: "Hakk rızasına kurban olmak milli şiarımızdır'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tarih, destanlarımızı, azametimizi yazmaktan yorulsa da bu büyük millet, emsalsiz imanıyla asırlara yürüyüşünü sürdürecektir. Bu yürüyüş esenlik, huzur ve barışı ifade eden bir selam yürüyüşüdür. ' dedi.

Bayramla Gelen Mesaj

Bayramın verdiği ilahi mesajı doğru okumak, anlamak ve paylaşmanın öncelik olduğuna değinen Milletvekili Aydemir, 'Bu mesaj inancımızdan kaynaklanan hikmete sarılmak, hakkaniyetten ayrılmamak, haysiyetimizi korumak, himmet sahibi bir millet olduğumuzu asırlara belletmektir. Fethin ruhuna sahip çıkarak Ayasofya Camisiyle müminleri yeniden buluşturan metanetimiz, bu mesajı doğru okuyanların eseridir.' mesajını verdi.

Bayramın Kaydettiği Hususi Mana

Kurban Bayramının inanç bağlamında özel ve berceste bir manayı karşıladığı; inananlara ayrıcalıklı bir mesaj verdiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bu müstesna zaman dilimiyle ifade bulan kayıt Hz. İbrahim'le ortaya konan yalnız hakka kulluk kararlılığı, Hz. İsmail ile kastedilen ise ölümüne sadakattir. Yüce Milletimiz bayramın ufkunda hakka bağlılık, vahdet ve tevhit imanına sahip çıkış dirayetini yeniden güçlendirecektir.' dedi.

İslam Dini İlham Kaynağımız

Milletvekili Aydemir, 'Milli benliğimizin temelini, milli ruhumuzun dinamizmini, büyük bir millet olmak şuur ve azmini oluşturan dini Mübin İslam; tarih yazan ve yeniden diriliş ufkunda destanlar kaydetmeye devam eden yüce milletimizin yegane irfan ve ilham kaynağıdır. Ondan aldığımız tevhit ve vahdette buluşma kararlılığıyla, Milletimiz yeryüzünde adaletin temsilcisi, merhametin elçisi, insanlığın savunucusu olmaya devam edecektir. Tarih, destanlarımızı, azametimizi yazmaktan yorulsa da bu büyük millet, emsalsiz imanıyla asırlara yürüyüşünü sürdürecektir. Bu yürüyüş esenlik, huzur ve barışı ifade eden bir selam yürüyüşüdür.' kaydını düştü

Küresel İdrakin Çapı Bu Büyük Milletin Tefsirini Yapmaya Yetmez

Küresel idrakin çapı bu büyük milletin tefsirini yapmaya yetmez. Asırların izanı bu asalet ve haysiyete tercümanlık edemez. Bizi bizden olmayanlar, hakka dayanıp hikmete ram olmayanlardan başkaları bilemez. ' vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, 'Akifimizin vurguladığı, 'Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı' kararlılığımız ila nihaye devam edecek, bu aziz millet Libya'dan Suriye'ye, Myanmar'dan Yemen'e, kıta kıta insanlığa adalet taşıma disiplin ve sebatını asır asır kaydedecektir. ' dedi.

Hakk Rızasına Kurban Olmak

'Hakk rızasına kurban olmak milli şiarımızdır, diyen Milletvekili Aydemir, 'Devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü yolunda canını; hak, adalet ve merhamet istikametinde varını, Allah yolunda nefsini kurban edenlere İlayı kelimetullah için devlet ebed müddet diyenlere selam olsun. ' paylaşımında bulundu.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, ' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi inanca, kökene, kültüre sahip olursa olsun, adaletsizliğe, haksızlığa, zulme uğrayan herkesin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe, son nefesimize kadar bu kutlu mücadeleyi yürüteceğiz.' mesajını yürekten ve samimiyetle paylaşıyor, Yüce Milletimizin bayramını tebrik ile, Hak yolunda kurban olmaya koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ' dedi. - ERZURUM