Aydemir: 'Kızıl elması olan bir gençlik istiyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gençlik, her yönüyle zirveleri ifade eden, enerjisiyle Türkiye sathını tarif eden bir kavram. ' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu etabında görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik tarifini paylaşarak, 'Kızıl elması olan bir gençlik istiyor ve amaçlıyoruz' vurgusunda bulundu.CUMHURBAŞKANIMIZIN GENÇLİK TARİFİMilletvekili Aydemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinde, Gençliği tarif etmek lazım "Nasıl bir gençlik?" sual bu olmalı. Gençliğin kırmızı çizgileri ne olmalı, bunların altını çizmek lazım ve ben bu suale ve bu tespite Sayın Cumhurbaşkanımızın, gençliğe hakikaten çok gani destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle katkı sunmak istiyorum müsaadenizle. "Nasıl bir gençlik? Diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil, hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik. İmanı ve ahlakı hayatının merkezine yerleştirmiş bir gençlik. Kalbiselim sahibi bir gençlik yani imanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik. Zevkiselim sahibi bir gençlik yani sanatıyla, kültürüyle, estetiğiyle zirvede bir gençlik. Aklıselim sahibi bir gençlik yani ilimde, fende, teknikte, tefekkürde en ileride bir gençlik." Muhteşem bir tarif. Yani buna şapka çıkarılır. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız, hakikaten çok özgün, çok özel biri. ' dedi.BAKAN KASAPOĞLU'NA ÖVGÜSunumunda Bakanlığı genç bir ismin yönetmesinin, Bakanlık ismiyle müsemma bir yaklaşım olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bir defa, gençlik, hakikaten bizim için her yönüyle zirveleri ifade eden, enerjisiyle Türkiye sathını tarif eden bir kavram. Dolayısıyla bu kavramı tarif eden, bu kavramı tanımlayan Bakanlığın başında da bir gencin olması lazımdı. öyle de oldu ' kaydını düştü.AYDEMİR'DEN HELAL VE HARAMI BİLMEK VURGUSUBakanlığın izlediği gençlik politikalarına ve ortaya koyduğu kırmızı çizgilere dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bize göre insan olmanın da en kestirme miyarı, en mühim miyarı, ölçüsü o; helal, haram bilmek, gençliği de bu kıvamda yetiştirmek, bu kıvama taşımaktır.' sözleriyle Bakanlık çalışmalarına övgüde bulundu.ESER SİYASETİAK Parti'nin son 17 yılda eser siyaseti izlediğine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, AK Parti kadrolarının memleket meselelerine muttali ve mümeyyiz olduğunu belirterek, 'Bizim yaptıklarımız, on yedi yıldır yaptıklarımız orta yerde. Hizmetlerimizi eser siyasetiyle ortaya koyduk. Dolu dolu söylüyorum ben bunu elhamdülillah, bugüne kadar şu kadro o dediğim tarif üzerine yürüdü. Yürüdüğü için Türkiye'yi zirvelere taşıdı her konuda.' diye konuştu.AYDEMİR'İN ERZURUM TALEPLERİGençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerine olan sunumunda Erzurum'a yönelik talepleri paylaşan Milletvekili Aydemir, İlde Kış Sporlarına yönelik bir akademik yapı kurulmasını, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin her birinde ihtisas spor alanları belirlenmesini, okullardaki beden eğitimi derslerinin fonksiyonel hale getirilerek, branş dersleri verilmesini talep etti. Aydemir, futbol özelinde de yabancı futbolcu sayısına sınırlandırma getirilmesini istedi.BEDEN EĞİTİMİ DESLERİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİÖzellikle ortaokul ve lise düzeyinde beden eğitimi derslerinin güncelleştirilmesi gereğine değinen Milletvekili Aydemir, 'Okullardaki beden eğitimi dersleri fonksiyonel değil. Okullarımızda çok muhteşem spor salonları var, özel yapım ancak beden eğitimi dersleri böyle çok sathi, sıradan yapılıyor, onlara bir tarif getirmek lazım. Mesela ben bir iki not almıştım, futboldan güreşe, basketboldan Uzak Doğu sporlarına kadar alanlar oluşturulabilir beden eğitimi dersleri için; bu bir talebimiz olsun. 'dedi.BÖLGEDE İHTİSAS SPOR ALANLARI BEKLENTİSİDoğu Anadolu Bölgesi illerinde mevcut genç potansiyelin sportif aktivitelerle değerlendirilmesini isteyen Milletvekili Aydemir, 'İkinci talebimiz, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin her birinde ihtisas spor alanları oluşturulmasıdır. Mesela Erzurum'da kış sporları çok önemli, mesela Elazığ'ımızda güreş, mesela Hakkari'miz atletizm için çok uygun. ' ifadesini kullandı.ERZURUM VE KIŞ SPORLARIMilletvekili Aydemir, Universiade 2011 Erzurum kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörü ve yaklaşımıyla devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bir başka talebimiz, Erzurum'da Sayın Cumhurbaşkanımızın müzaheretiyle oluşturulan kış sporlarına dönük yatırımlar, spor yatırımları oldu, spor tesisleri oldu Onların çok daha fonksiyonel hale gelebilmesi için özel bir zemin oluşturmak lazım. Bunu bir tarif içerisine de koyabiliriz bilahare, ona zihninizi teksif etmenizi istirham ediyorum. Mesela kış sporları orada gene çok önemlidir. Bir akademik birim oluşturulması düşünülebilir. ' talebine yer verdi. - ERZURUM