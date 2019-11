Aydemir: 'Milletimiz dualı millettir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz adaleti en muhkem, en sağlam, en kavi şekilde gerçekleştirmenin peşindeyiz çünkü bizim Efendiler Efendisi dediğimiz, bizim hakikaten ışığımız, yolumuzu aydınlatan sima diyor ki: "Bir saatlik adalet yetmiş yıllık ibadetten daha evladır." ' dedi.HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 'Siz hiç Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına geldiniz mi? sorusu ve Garo Paylan'ın, 'Gel Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına' şeklindeki sataşmasına cevap veren Milletvekili Aydemir, 'Sen hiç Yasin Börü'nün davasına gittin mi" karşılığını verdi.DİYARBAKIR ANNELERİ HATIRLATMASIAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Adalet Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Kayyum uygulamasına açıklık getirdi, Yasin Börü'nün katledilmesi olayını kaydederek, Demirtaş'a tepki gösterdi. Adalet isteyenlerin Diyarbakır Annelerinin yanında olması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Adaletse oraya yönelin, önce oraya gidin, o anaların feryadını dindirin. Böyle bir şey olmaz yoksa sizin sözünüz ancak kulağa çarpar döner geri, hükmü yok.' diye konuştu.MUHALEFETE SERT TEPKİAdalet odağında eleştirilerde bulunan muhalefete tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, burada, hemen her konuşmamda neredeyse altını çizdiğim bir husus oldu. Eğer hüküm cümlesi kurup arka planını da dolduramazsanız sözünüzün bir anlamı kalmıyor, karşı tarafta bir aksülamel, bir yansıma oluşturmuyor dedim. ' hatırlatmasını yaptı.KAYYUM ATAMALARIKonuşmasında 31 mart seçimleri sonrasında yaşanan kayyum atamalarına değinen Milletvekili Aydemir, HDP'lilerin, "31 Martta seçim oluyor, 1 Nisanda kayyum atanıyor' sözlerine sert tepki göstererek, ' 31 Martta seçim olmuş. Herkes bilir burada, siyasete en uzak insan bile bilir '31 Martta seçim oluyor, 1 Nisanda kayyum atanıyor(!)' Ya, Allah'tan korkar insan ya! Hiç böyle bir şey yok ya, hiç alakası yok. Ya, bir defa, arkadaşlar, bakın, ben size bir şey söyleyeyim: 31 Martta. Seçim bitmiş, ertesi gün görevden alınmış; böyle bir şey olabilir mi? Bir defa, bunun, belediye başkanı olabilmesi için mazbatasını alması lazım, vazifesine başlaması lazım. Yok böyle bir şey ya! ' diye konuştu.KARAYAZI VE KARAÇOBAN ÖRNEĞİKarayazı ve Karaçoban'daki kayyum atamalarını örnek gösteren Milletvekili Aydemir, HDP milletvekillerinin sözlerini dile getirerek, '" Deniliyor ki, Bizim belediye başkanlarımızı alıyorlar." Ben Erzurum'da 2 tane ilçe söyleyeceğim. Bir Karaçoban, iki Karayazı. Karaçoban ve Karayazı ilçelerindeki belediye seçimlerinde bu iki ilçemize, terörden yedi yıl, altı ay mahküm olmuş, dosyaları Yargıtaya gitmiş 2 ismi aday yapmışlar. Niye? Biliyorlar ki bunlar alınacak sonra, biz bunu efendim, mağdur edebiyatı çerçevesi içerisine koyup bağıralım. El insaf ya! Bu kadar olmaz. ' dedi.AYDEMİR SORDU: 'HİÇ SİNCAN'A GİTTİNİZ Mİ SİZ?'HDP milletvekillerinin "Bizim mahkemelerde günümüz geçiyor." sözlerine tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Hiç Sincan'a gittiniz mi siz? Hiç orada FETÖ davalarını takip ettiniz mi, hiç? Bir defa bile gitseniz, bir defa gitseniz Ben orada denk geldim, kimin davalarını takip ettiğinizi gördüm. Biz de gidiyoruz. Hangi davaları takip ediyorsunuz? Bir defa bile girmediniz. Biz hep oradayız.Oradaki şehit ailelerine gideceksiniz, oradaki gazilere yöneleceksiniz ve oradaki aymaz tavırları müşahede edeceksiniz, ona göre burada hüküm cümlesi kuracaksınız. ' diye konuştu.'DEVLET BÜYÜĞÜNÜN YANINDA ÖN KAPATMAMAK TERBİYESİZLİKTİR'Yargı Mensuplarının Cumhurbaşkanlığı makamında cübbelerinin önünü kapatmalarını eleştiren HDP milletvekillerine tepki veren Milletvekili Aydemir, 'Bir ezber var, bir ezber, her seferinde bu söyleniyor. Yargı mensupları ceketinin önünü kapatmış. Arkadaşlar, biz töreli bir milletiz, biz efendi bir milletiz, biz büyük küçük biliriz, biz edeple hareket ederiz. Siz eğer buradan uzaksanız çok yazık. Böyle bir şey olur mu? Bir devlet büyüğünün yanında ön kapatmamak terbiyesizliktir. Böyle bir şey olur mu? Ayıptır. Bakın, Cumhurbaşkanımız milletin zirveye, doruğa taşıdığı bir isim.' kaydını düştü.DİYARBAKIR ANNELERİNİN HALİNE YÜREĞİMİZ YANIYORMilletvekili Tanrıkulu'nun eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, 'Şimdi, biraz önce bir milletvekili bir yaşanmışlıktan bahsetti. Dedi ki, "İnsanlar evlatlarının kemiklerini şeyde aramak istedi de mani olundu." filan, 90'lı yıllarda. Bunları biz berhava ettik, yok ettik ama bir de mefhumu muhalifinden hele bir bakalım. Ben burada her bakanlık bütçesinde altını çizdim, vurguladım. Yahu,, bizim anamız, anamız, bizim insanlarımız, yüreğim yanıyor bunu söylerken, Diyarbakır'da o HDP'nin önünde oturan analardan bahsediyorum; onlar evlatlarını istiyorlar ve evlatları için şunu söylüyor onlar, diyorlar ki: "Siz de arkadaş Siz götürdünüz." Şimdi, adaletse oraya yönelin, önce oraya gidin, o anaların feryadını dindirin. Böyle bir şey olmaz yoksa sizin sözünüz ancak kulağa çarpar döner geri, hükmü yok. ' dedi.'ŞEHİT AİLELERİNİN YERİNE KENDİNİZİ KOYUN'Muhalefet edenlerin FETÖ davalarına gitmediklerine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Allah aşkınıza bir kendinize dönün bakın. En azından şunu yapın: Şu FETÖ davalarında biraz diğerkam olun, siz şehit ailelerinin yerine kendinizi lütfen koyun. El insaf, 250 küsur insanı katletti bu imansızlar. 2 bin küsur insanımızın yaralanmasına, gazi olmasına sebep oldu. Şu bomba, şurada arkadaşlar, bombalama Hepimiz o bombalara muhatap olduk. Öyleyse neyi aklıyoruz? ' ifadesini kullandıAYDEMİR SORDU: YASİN BÖRÜ'NÜN DAVASINA GİTTİNİZ Mİ?HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç'un, 'Siz hiç Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına geldiniz mi? sorusu ve Garo Paylan'ın, 'Gel Selahattin Demirtaş'ın duruşmasına' şeklindeki sataşmasına cevap veren Milletvekili Aydemir, 'Sen hiç Yasin Börü'nün davasına gittin mi Garo Bey? Gel beraber bir gidelim. Böyle bir şey yok. Ben Yasin Börü'nün davasını takip etmişim. Yasin Börü'nün kanı onun ellerinde. Bu kadar net. Onun ellerinde. Sebep olan fail gibidir. Bizim inancımız bunu söylüyor. Eğer azmettirmişse tıpkı o failler gibi bizim zihnimizde yer alır. Bu kadar net. ' karşılığını verdi.'KÜRT KARDEŞLERİMİZİN KANINA GİRMİŞ ADAMLAR BELALARINI BULACAK''Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin kanına girmiş adamlar belalarını bulacak.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Bu milletin Kürt kardeşlerimizin kanına girmiş adamlar belalarını bulacak. Ben PKK'lilere bölücülere vatan hainlerine imansız diyorum, kitapsız diyorum arkadaş. Aynen bunu söylüyorum. ' dedi.' dedi.BU MİLLET DUALI MİLLETTİRKonuşmasında 'Bu millet, dualı millettir' vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, FETÖ ihanetine dikkat çekerek, 'Şimdi bir temcit var, ne o? Efendim, Allah'ın lütfu demiş Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz şunu biliyoruz: Bu millet dualı bir millet. Elhamdülillah. Her zaman söyledim, Cenab-ı Hak inayetiyle, nusretiyle kuşatmıştır bu milleti. Onun içindir ki öyle badirelerden atladık ki o nusretle, o inayetle oldu. Eğer şu devlete tasallut etmiş, devletin kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş vicdansızlar, imansızlar berhava edildiyse Allah'ın lütfuyla yapıldı bunlar; bu anlamı söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bunu bile çarpıtacak kadar düşük düşünüyorsunuz. El insaf! Aynen bunu söylüyor Cumhurbaşkanımız.' kaydını düştü.'DADAŞLAR CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTAR'Erzurum'da gerçekleştirdiği saha çalışmalarında Dadaşların Adalet Bakanlığı çalışmalarını büyük bir takdir ve teveccüh ile karşıladığını söyleyen Milletvekili Aydemir, Bakan Gül'e seslenerek, 'Sayın Bakanım, sizinle, kadronuzla iftihar ediyoruz, çalışmalarınızı bütün millet takdir ediyor. Bakın, önceki gün Erzurum'da 5 tane köyü gezdim, bütün bakanlıklar için bu böyle- size münhasıran, İçişleri Bakanımıza hususen, Milli Savunma Bakanımıza, tabii Cumhurbaşkanımız zirvelerde elhamdülillah; herkesin hürmeti, saygısı ve yaptıklarınıza müthiş teşekkürü var, ben de onların temsilcisi olarak burada ifade ediyorum. 'dedi. - ERZURUM