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Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız

Samsun'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

27.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:03
Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız
Samsun 'da tıbbi cihaz üreticileri, korona virüsü ve benzeri biyolojik unsurlarla mücadele için gereken üretim ve AR-GE'nin koordine edilip desteklendiği bir "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulmasını istedi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Samsun, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Aydemir: Sağlıkta üretim atağı için elimizden ne geliyorsa yapamaya hazırız - Ekonomi

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