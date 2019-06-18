18.06.2019 09:21
Haberler»Güncel » Haber

Aydemir: 'Şehid Mursi, ebediyyen rahmetle anılacak'

Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mısır'ın seçimle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, 'İman kalası bir yiğitti O; Dünya durdukça rahmetle anılacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Mısır'ın seçimle iş başına gelmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı taziye mesajında, 'İman kalası bir yiğitti O; Dünya durdukça rahmetle anılacak. Ya, Sisi ve şürekası? Onlar ise iblise yol arkadaşı diye hatırlanıp, lanet, teneffür ve kahır oklarıyla. ' dedi.

AYDEMİR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI

Şehid Mursi'nin küresel tarihe damga vuran bir demokrasi mücadelesi verdiği; davası uğruna çile ve ıstırapla geçen hayatı ve Mısır ekseninde cihana yayılan mesajlarıyla tarihin kaydettiği ender ve mümtaz bir şahsiyet olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'İslam alemine, kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Tevhid ve Vahdet davasının mensubu Mursi'ye Cenabı haktan rahmet niyaz ediyoruz. ' mesajını verdi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Erzurum, Mısır, Milletvekili, Muhammed Mursi, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:40 Yağmur sonrası yoğun temizlik
09:40 Sayıştay'dan İBB açıklaması
09:39 Sayıştay: "Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi, İBB tarafından bazı sivil toplum...
09:39 Ateşin Camla Buluştuğu Nazarköy'e Yazla Birlikte İlgi Arttı
09:38 (Özel) "Evladımız unutulmamış, büyük gurur yaşadık"
09:38 Siverek'te 4 kişinin öldüğü çatışma anı kamerada (EK)
09:38 flaş