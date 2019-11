Aydemir: 'Şehitlerimizin ruhaniyetinden güç alıyoruz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Biz gücümüzü şehitlerimizin ruhaniyetinden temerküz ediyoruz, oradan alıyoruz. ' dedi.'ŞEHİTLERİMİZİN RUHANİYETİNDEN GÜÇ ALIYORUZ'İçişleri Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde şehidliğin en ulvi makam olduğuna vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Biz hep söylüyoruz, şehitlerimiz. Öyle özel kavramlar ki -elhamdülillah- her gittiğimizde, hangi mahalle gitsek ilk yöneldiğimiz yer şehitliklerimiz, şehit ailelerimiz. Onların maneviyatından, ruhaniyetinden güç alıyoruz, gücümüzü temerküz ettiğimiz yer burası bizim. ' diye konuştu.TERÖRLE DESTANSI MÜCADELETürkiye'de birlik ve beraberlik adına, kardeşliğin ebediyen devamı adına kaydedilen terörle mücadelenin destansı bir boyutta ve kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Devletimiz gereğini yapıyor ama süküt da yok, yüksek perdeden dillendireceğiz, millet bunu istiyor çünkü bizden ve bizim vazifemiz bu. Şu ak kadro bu hassasiyeti ifade ediyor, millet adına yapıyoruz ve bize oy versin, vermesin hiç önemli değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yönelttiği, öğrettiği tavır budur. Millet adına, kim olursa olsun, oy diye bir gailemiz olmadı, her vesileyle söylüyorum, bize milletten "Allah razı olsun." nidası yönelirse bitmiştir.' dedi.BAKAN SOYLU'YA ÖVGÜİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uhdesinde yürütülen terörle mücadele konusunda milletin medyunu şükran olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, 'Burada çok yiğit, aslan gibi bir vatan evladı var; gecesi gündüzü o mahalde geçen birisi. 1990'lı yıllar berhava oldu bizim sayemizde elhamdülillah. Bizim geldiğimiz nokta, vatan zemininin pirüpak edildiği bir noktadır. Ondan dolayı, millet, hangi rengine giderseniz gidin, İçişleri Bakanımızı şerefle başının üstüne alıyor. ' ifadesini kullandı.AYDEMİR TUTANAKLARLA BELGELEDİKomisyonda bir milletvekilinin Bakan Soylu'ya yönelik olarak, "1990'lı yılların İçişleri Bakanına benziyorsunuz." ifadesine karşılık veren Milletvekili Aydemir, '1990'lı yılları belli ki unutmuşsunuz. Bakın, elimde belgeler var, şu zeminde o vakitlerdeki konuşmalar bunlar, Plan ve Bütçe Komisyonu notları bunlar, tutanaklar. 1990'lı yıllarda ne olmuş, neler yaşanmış, burada kayda geçilmiş. O gün Hükümetten mutazarrır olanlar, rahatsız olanlar şöyle bir not düşmüşler: "Bakın, Sayın Başbakan Yardımcısı köy yakma olaylarından sonra inceleme yapmak için bölgeye gidiyor ama yanan köyleri göremeden geri dönüyor. Çünkü, neymiş efendim, hava kararmış. Şuna düpedüz 'Bizi oraya sokmadılar.' dese ya." Aynen ifade bu. Sonra da ne yapmış biliyor musunuz? "Gidip Sayın Genelkurmay Başkanına köy ve mezra yakmalarını şikayet ediyor." diyor. Arkadaşlar, burada çok yiğit, aslan gibi bir vatan evladı var; gecesi gündüzü o mahallerde geçen birisi. 1990'lı yıllar berhava oldu bizim sayemizde elhamdülillah. Bizim geldiğimiz nokta, vatan zemininin pirüpak edildiği bir noktadır. Ondan dolayı, millet, hangi rengine giderseniz gidin, İçişleri Bakanımızı şerefle başının üstüne alıyor. 'hatırlatmasını yaptı.KÜRT'ÜN TÜR'TEN NE AYRISI VAR?Konuşmasında Kürt ve Türk'ün birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, '"Türk-Kürt kardeşliği" gibi bir kavram kullanılıyor. Ben bunu zinhar kabul etmiyorum. Biz zaten hilkatten beraberiz. Kürt'ün Türk'ten ne ayrısı var? Bakın, çok net şurada bir ifade düşüyorum: Kürt'ü Türk'ten ayrıymış gibi ifadelendirmek aslında zamirinde zihinlerdeki bölücü anlayışı ortaya koymaktadır. Benim Kürt kardeşimle asla kata hiçbir mevzuda ayrı düşünmem söz konusu değildir. ' dedi.AYDEMİR'DEN ERZURUM ÖRNEĞİSunumunda Erzurum'da seçim çalışmaları etabında yaşadığı bir olayı aktaran Milletvekili Aydemir, 'Bir köye gittim arkadaşlar, bu çok calibi dikkattir, çok önemlidir; verilen mücadeleyi ve orta yerde tezviratların ne halde olduğunu göstermesi bakımından çok mühimdir. Bir köye gittik. Çok temiz yüzlü 2 evladımız içeride bir şeyler pişiriyorlar. Bizi görünce kapıyı hemen kapattılar. Kürt orijinli kardeşlerimiz, Kürtlerin mukim olduğu bir köy. Ben arabayı durdurdum, oraya yöneldim, kapıyı açtık., hemen bizi içeri alıp kapıyı kapattılar. Sonrasında, haber saldılar; babası, ağabeyi, o ailenin annesi geldiler. Bize hususen şunu söylediler: "Amandır İbrahim Bey, buradan çıktıktan sonra sizden ricamız, başka yerlere de uğrayın, sadece buraya uğradığınız, buradan içeri girdiğiniz duyulursa bize çok zorlukçıkarırlar." ve aynı aile bize şunu söylemişti: "İbrahim Bey, bir önceki seçimde bu köyden yüzde 100 BDP'ye oy çıktı." Yüzde 100, sekmeden. Kaç tane oy var? 150 tane, 150'si de oraya. "Ama vallahi ama billahi, biz 7 kişiyiz, benim evlatlarım, biz sandığa gitmedik, sandığa hiç gitmedik." Nasıl oldu bu?Hırsızlıkla, tehditle, şantajla, millet iradesine ipotek koyarak yol almayla oluyor bunlar. Bunları aşikar edeceğiz. Can veren aslanlarımız var, yiğitlerimiz var. Onların ruhlarını muazzep kılmayacağız, mertçe her şeyi konuşacağız, söyleyeceğiz. Dolayısıyla şu zemin bunun en net ifade edileceği zemindir. ' ifadelerini kullandı.'CUMHURBAŞKANIMIZA HÜRMETİMİZİ İLETİN''Hususen bir daha altını çizerek söylüyorum arkadaşlar, birkaç defa burada not düştüm. "Kürtler adına siyaset yapıyoruz." gibi bir edepsizliği zinhar kabul etmiyorum.' diyen Milletvekili Aydemir, ' Ben milletvekiliyim, burada benimle beraber Erzurum Milletvekili olan kardeşim de var, karşı tarafta da var. Biz onlardan oy almışız. Yani "Kürt" kavramı içerisine koyuyorum. İçimizde "ayrı" diye bir tarif getirmek hadsizlik zaten, böyle bir şey olabilir mi? Bakın, gelin, özellikle burada karartma girişimleri var. Aşikar edeceğiz, öyle saklama, gizleme yok. Gelin görün, şu mücadeleden en çok memnun olanlar Kürt orijinli kardeşlerim. Her vesileyle bana söyledikleri şu: "Amandır İbrahim Bey, Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetimizi iletin, Sayın İçişleri Bakanımıza saygımızı sunun. Şu mücadelede inkıta olmasın, yaşanmasın, ara verilmesin. Bu imansızlar bütünüyle bitirilsin ki biz rahat edelim." dedi.'KÜRT'E ZULMEDEN İMANSIZLARI YOK EDECEĞİZ'Bölücü zihniyetin her türlü atraksiyon, hile ve oyun peşinde olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir yine Erzurum'da yerel seçimlerde bu zihniyet tarafından sergilenen bir hileye dikkat çekerek, 'Bir resim koyuyorum size. Bakın, Erzurum coğrafyasından bir ilçemizden. Mahalli seçime giriyoruz, gösterilen aday yedi yıl altı ay hapis cezası almış, dosyası Yargıtay'da olan bir aday, terörle münasebeti netleşmiş birisi aday gösteriliyor. Sebep ne, biliyor musunuz? "Kazansın, sonra işi propaganda vesilesi yapalım." Ondan sonra görevden alınıp oraya görevlendirme yapılınca buradan feveran çıkıyor. Asıl biz bağıracağız, asıl biz sesimizi yükselteceğiz. Karayazı insanının hizmete ihtiyacı var. Mugalatayla gelip burada zamirinde bölücülük yaparak konuşma yok. Onun için bu dili, özellikle bölücü dili kestiğinden dolayı, bölücü dile tırpan vurduğundan dolayı, tarzıyla, ifadesiyle, hal, diliyle Bakanımız şahsında bütün kadrosuna millet minnettar. Ben de milletin temsilcisi olarak söylüyorum burada, çok net. İşte, burada Bakan Yardımcımız var, Emniyet Genel Müdürümüz var, diğer Bakan Yardımcımız ve bir başka aslan, milleti ifade eden Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin Paşa. Kıran Harekatı, sayın Bakanım, bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Millet teşekkür ediyor, ben de onların temsilcisi olarak, şu ak kadro adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Devam etmeli, bunlar yok oluncaya kadar, bitinceye kadar devam etmeli. Diyarbakır analarının talebi bu, Kürt anaların talebi bu arkadaşlar. Kürt'e zulmeden imansızları yok edeceğiz. Görüntüde sanki Kürt'ü savunuyormuş gibi bir görüntü verip hakikatte Kürt düşmanı olanlar şu vasatta da deşifre oldular. ' diye konuştu.'HER ŞEY AŞİKAR OLUYOR'Milletvekili Aydemir, kayıplar konusundaki iddialara değinerek, 'Her şey aşikar oluyor, çıkıyor orta yere ki kayıpların birçoğu, kayıpların neredeyse tamamına yakını o imansız bölücü vatan hainlerinin dağa apardığı adamlar bunlar. Şu Mecliste neyi yaşadık biz? Bir kadını getirdiler buraya. Burada Mecliste basın toplantısı yaptırdılar bir kadına. Sözüm ona kadını aklama adına yaptılar, Türk devleti zulmediyor gibi bir görüntü verme adına yaptılar. Nereden çıktı bu kadın, ucu nereden çıktı bu kadının? Suriye'de bize dönük mücadele verirken öldürüldüğünde çıktı orta yere. Böyle onlarcası var. ' dedi.'TERÖRLE MÜCADELEYİ MİLLET ADINA YAPIYORUZ'Terörle mücadele konusunun bir milli mesele ve duruş olduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bunlara biz eskiden "Efendim, süküt edelim, devletimiz gereğini yapıyor." derdik. Elbette devletimiz gereğini yapıyor ama süküt da yok, yüksek perdeden dillendireceğiz, millet bunu istiyor çünkübizden ve bizim vazifemiz bu. Şu ak kadro bu hassasiyeti ifade ediyor, millet adına yapıyoruz ve bize oy versin, vermesin hiç önemli değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın tarzı bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize yönelttiği, öğrettiği tavır budur. Millet adına, kim olursa olsun, oy diye bir gailemiz olmadı,her vesileyle söylüyorum, bize milletten "Allah razı olsun." nidası yönelirse bitmiştir. Biz orada zaten ilahi bir nusretle, bir inayetle kuşanıyoruz, bunu biliyoruz. Onun içindir ki şu doruk noktalardayız, Allah'ın izniyle 2023'ler ve gelecek nesiller o koyduğumuz kızıl elma hedeflerine varacaklar, bunugöreceksiniz. Gene bir daha not düşüyorum: Kimse hülya görmesin, kimse heveslenmesin, göreceksiniz, yapılacak ilk seçimde bir önceki yani 2018 milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok fevkinde bir kabul göreceğiz biz; şu mücadele devam edecek, göreceksiniz, hep beraber yaşayacağız ölmezsek. ' dedi.'NE SÖYLESİN DAHA SAYIN BAKANIMIZ, DAHA NE SÖYLESİN'Devletin her türlü bölücü zihniyet, huzur ve istikrara halel getiren şer odaklarıyla kararlı bir mücadele sürdürdüğüne işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Değerli Bakanımız bir tespit yaptı, o kadar mühimdi ki bence konuşmaların hepsi çok değerliydi ama asıl altını çizdiği bir husus vardı DHKP-C'ye dair, nasıl bitirdiğimizin tespitini yaptı "Avukatlara dönük gereken bir işlem yapıldı, DHKPC bitti." dedi. Nasıl oluyordu bu, ne söylesin daha Sayın Bakanımız, daha ne söylesin? ' kaydını düştü.'EZANLAR DİNMEZ, BAYRAK İNMEZ'Milletvekili Aydemir, "Biz gücümüzü şehitlerimizin ruhaniyetinden temerküz ediyoruz, oradan alıyoruz." dedim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ezanlar dinmez, bayrak inmez ve bunu, var ya, Allah'ın izniyle dünya durdukça hayata geçiren bir halimiz var, haletimiz var. Bu millet hep zirvelere gidecek. Bu zirve yürüyüşünde katkı sunan Sayın Bakan Soylu'nun şahsında buradaki bütün heyete, bütün güvenlik güçlerimize yüreğimizi açıyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımız, liderlik kıvamının eşi menendi olmayan isim, onun mücadelesine burada temenna ile yaklaşıyoruz. ' dedi. - ERZURUM