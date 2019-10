Aydemir Türkmenistan ziyaretini değerlendirdi

Dostluk Grubu olarak Türkmenistan'a yaptıkları ziyareti değerlendiren AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Köklerimizi görmek ve yad etmek özel bir mana ifade ediyor' dedi. Türkiye-Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir başkanlığında Türkmenistan'ı ziyaret etti.



HEYET TÜRKMENİSTAN MECLİSİNDE AĞIRLANDI



Program çerçevesinde Türkmenistan Meclisini ziyaret eden heyet, Meclis Başkanı Gülşad Mammedova'ya TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel mektubunu takdim etti, meclis üyeleriyle görüştü. Türkmenistan Meclisi tarafından ağırlanan heyet, Milli Müze'de incelemede bulundu, Türkiye Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun konuğu oldu.



BAŞKAN AYDEMİR'İN DEĞERLENDİRMESİ



Ziyarete değgin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Türkiye - Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Aydemir, 'Türkmenistan Meclis Başkanı Sayın Gülşad Mammedova ve Türkmenistan Parlamentosu üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde münasebetlerimizin her sahada daha iyi noktalara varması gerektiğine vurgu yaptık. Karşılama ve uğurlamada gösterdikleri nezaket ve fikri desteklerine minnettarız. ' dedi.



AYDEMİR BAŞKAN MAMMEDOVA'YA ŞENTOP'UİN MEKTUBUNU SUNDU



Milletvekili Aydemir, 'Dostluk Grubu olarak Türkmenistan'a yaptığımız ziyaret her yönüyle verim ifade etmiştir. TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop 'un özel mektubunu takdim ettiğimiz Türkmenistan Meclis Başkanı Sayın Gülşad Mammedova, mektuptan ve ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.' değerlendirmesinde bulundu.



MİLLİ MÜZE ZİYARETİ



Türkmenistan tarihine ait eşsiz değerleri barındıran Milli Müzeyi ziyaret ettiklerini bildiren Milletvekili Aydemir, 'Türkmenistan Milli Müzesi içinde görülmeye değer eserler barındırıyor. Milletvekili arkadaşlarımızla bu güzide mekanı ziyaretten büyük haz aldık. Hatıra defterine düştüğümüz not ise, 'Köklerimizi görmek ve yad etmek özel bir mana ifade ediyor' oldu. ' dedi.



BÜYÜKELÇİ KAPUCU'YA TEŞEKKÜR



Türkmenistan programı çerçevesinde Büyükelçi Mustafa Kapucu'ya konuk olan heyet değerlendirmelerde bulundu. Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Aydemir yaptığı açıklamada, "Türkmenistan'da devletimizi hakkıyla temsil eden Büyükelçimiz Mustafa Kapucu şahsında vazife yapan bütün kardeşlerimize şükran borcumuz var. Türkmenistan'a dair aktarımları ve nezaket yüklü ağırlama tarzlarıyla iftihar ettik. ' kaydını düştü.



TÜRKİYE - TÜRKMENİSTAN PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU



Türkiye - Türkmenistan Parlamentolararası Dostluk Grubunda AK Parti Erzurum Milletvekili Başkanlığında AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıarslan, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yer alıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA