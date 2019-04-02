Aydeniz Taşova Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Çanakkale belediye başkan adayı Aydeniz Taşova oldu. DSP adayı Aydeniz Taşova, Çanakkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çanakkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Çanakkale belediye başkan adayı Aydeniz Taşova ile ilgili seçim sonuçları ve Çanakkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Çanakkale belediye başkan adayı Aydeniz Taşova oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çanakkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çanakkale aday yarışı ve Çanakkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çanakkale Seçim Bilgileri

Çanakkale belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çanakkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çanakkale toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Aydeniz Taşova Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Çanakkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Aydeniz Taşova, Çanakkale yarışında % 0,37 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Aydeniz Taşova toplamda 280 adet oy sayısına ulaştı.

Aydeniz Taşova Kimdir?

1974'te Ankara'da doğdu. E Ticaret Yazılım Uzmanı olarak çalışmakta. 25-26 dönem DSP Çanakkale Milletvekili Adayı olan Aydeniz Taşova, 17 yıldır Çanakkale'de yaşıyor. Lise mezunu olan Aydeniz Taşova. 14 yaşında bir kız babası.

DSP Çanakkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.