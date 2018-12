Ayder'de Kış Bir Başka Güzel

08 Aralık 2018 Cumartesi 14:52



RİZE (İHA) – Türkiye 'nin ve Rize 'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da görüntüsüyle büyülüyor.Sonbaharın renklerini halen bünyesinde taşıyan, yağan kar ile ayrı bir güzelliğe de bürünen Ayder'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hem doğanın eşsiz güzelliği karşısında foto safari yapıyor hem de sevdikleriyle piknik yapıp tulum eşliğinde horon oynayarak doğal güzelliklerin tadını çıkartıyor. Hafta sonu tatilini yemyeşil bir doğa ortamında ve şehrin gürültüsünden uzakta, ailece geçirmek isteyenlerin tercihi olan Ayder Yaylası, her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.Öte yandan yeşille beyazın birleştiği Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler doğanın tadını çıkartırken, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Kardan Adam Şenlikleri'nin 12.'si ise önümüzdeki Ocak ayında gerçekleşecek. Vatandaşların kardan adam yaptığı, şambrellerle kaydığı şenlikler 26 Ocak Cuma günü başlayacak, 3 gün sürecek ve 28 Ocak Pazar günü gerçekleşecek konserlerle sona erecek. Bin 350 rakımda gerçekleşecek şenliği her yıl olduğu gibi bu yılda renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. - RİZE