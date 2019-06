Ayder'de kurulan salıncakların artışı korkutuyor Rize Valisi Kemal Çeber: "Salıncak müthiş bir çirkinlik""Vali olarak neredeyse dert yanar hale geldim"RİZE - Rize'nin Ayder yaylası başta olmak üzere bir çok yaylasında kurulmaya başlanan salıncakların artışı herkesi korkutuyor.Rize'de yayla turizmi arttıkça yaylacıların da turistlere yönelik hizmeti yeni yeni boyutlar kazanmaya başladı. Doğu Karadeniz 'in turizm cenneti olarak adlandırılan Ayder başta olmak üzere hemen her yaylada yaylacıların kurdukları salıncaklar da bu kapsamda artmaya başladı. Özellikle Ayder yaylasında yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar turistlerin ilgi odağı olsa da Ayder'in görünümünü kirletiyor.Kiminde insan gücüyle sallanan turistler kiminde ise makaralı sistemle geriye doğru çekilerek biranda hızlı bir şekilde bırakılıyor. Fotoğraf çektirmek isteyen turistler için ise salıncakların ipleri rengarenk süslenerek ilgi odağı haline getiriliyor. Bu durum yaylacıları ve turistleri memnun etse de o salıncaklarda sallanmanın da bir bedeli oluyor. En ağır bedelini ise doğa ödüyor. Düzensiz olan salıncaklar Ayder'in görüntüsünü çirkinleştiriyor. Bu çirkinliği Rize Valisi Kemal Çeber ise, "Salıncak yapısı itibari ile imar kanuna muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde. Ama müthiş bir çirkinlik" ifadeleriyle dile getirdi."Salıncaklar müthiş bir çirkinlik"İnsanların yeşile hasret bırakıldığını dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber, görüntü kirliliğine sebep olan salıncaklar konusunda Ayder'in bağlı olduğu Çamlıhemşin Belediyesi'nin gereğini yapması gerektiğinin altını çizdi. Çeber, "Salıncaklar meselesi Ayder bölgesinde çok fazla yoğunlaşıyor. Bu konuda arkadaşlarla değerlendirmelerde bulunduk. Salıncak yapısı itibari ile imar kanuna muhalefet eden bir yapı değildir. Sit alanı içerisinde, sit kanununa uygunsuz da değil ama müthiş bir çirkinlik. Orada belediyemizin bu konuda gereğini yapması gerekiyor. Görev belediyemizin görevidir. Yani gidecek, 'Şurada dört tane salıncak olabilir' diyebiliyorsa diyecek. Çünkü orası Ayder, belediyenin bir mahallesidir. Yani o bir bina veya kaçak yapı değil. Neticede bir salıncak. Çocuk parkı gibi düşünün. Tabii bunlara zamanında 'dur' demek lazım. Salıncaklar 2-3 taneydi, millet geliyordu, keyifle sallanıyordu. Bunu gördük, bu belki ciddi bir para kapısı olarak görüldü ama bana son 10-15 gündür bana müthiş bir serzeniş geliyor. Salıncaklardan, meydana getirdiği tehlikeden, kirlilikten, yeşili göremez hale geldik deniliyor. Hem belediyemiz çok duyarlı olsun hem salıncak sahibi arkadaşlarımız duyarlı olsun. Belediyemiz ile görüşsünler, gerekiyorsa belediyemiz onlara bir yerde yer göstersin, varsa öyle bir imkan" dedi."Herkes mümkün olduğu kadar duyarlı ve hassas davransın"Herkesin salıncaklar noktasında hassas davranmasını isteyen Vali Çeber, "Hukuki anlamda arkadaşlarımız onlarla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Ama hepsine yetişmek mümkün değil. Bizim çok daha fazla işimiz var. Bu konuda herkesin desteğine ve yardımına ihtiyacımız var. Herkes duyarlı ve hassas davranmasını istiyoruz. Ne benim, ne de benim kurumlarımın altından kalkabileceği bir durum bu. Herkes üzerine düşeni yapsın. Herkes mümkün olduğu kadar duyarlı ve hassas davransın" ifadelerini kullandı."Vali olarak neredeyse dert yanar hale geldim"Rize Valisi olarak doğanın korunması noktasında neredeyse dert yanmaya başladığını dile getiren Çeber, "Biz ne kadar bozmak istesek de doğa bize direniyor, bozulmayacağım diyor ama bozabildiğimiz yerleri de bozmuşuz. En azından bundan sonrası için evlatlarımıza, torunlarımıza elle tutulur yaylalar, elle tutulur vadiler, doğa bırakabilelim. Bizden sonra ki kuşaklar bu güzellikleri görebilsin. Bu turizmden istifade edebilsin. Artık ben bir il valisi olarak neredeyse dert yanar hale geldim. Her taraf böyle. Ben bu işin üzerine çok gidiyorum çünkü sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok hassas. İçişleri Bakanımız ve Çevre Bakanımız bu konuda çok hassas. Bize verilen talimatlar var. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Biz sadece bu mücadelede sadece herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Bu konuda da herkesi duyarlılığa ve hassas olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.