Haberler » Güncel » Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı - Haber

Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, hafta sonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı.

13.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:23Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, hafta sonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı. Kar yağışının yer yer devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Ayder'e gitmek isteyen sürücüler ise, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.

'de, hafta sonu etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlere kar yağdı. Ayder Yaylası, kar yağışı ile beyaza bürünürken, hafta sonunu değerlendirmek isteyen tatilciler ise yaylaya akın etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, hafta sonu yoğunluğunun ardından, bugün sakin bir gün yaşanıyor. Ziyaretçilerin yollarda sorun yaşamaması için tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Ayder'e gitmek isteyen sürücüleri  kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.Öte yandan dün etkili olan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan araçlar ise, ekiplerin çalışmaları sonucu Ayder'den ayrıldı.



Rize, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54  Çorum'dan kısa kısa - Haber
16:53  Bakan Pakdemirli, 'Bobo'ya sahip çıktı - Haber
16:53  ADIYAMAN 50 uyuşturucu hapla yakalandılar - Haber
16:52  Bursa'daki emekli vatandaş, her sabah gönüllü olarak sokakları temizliyor - Haber
16:48  Ukrayna 'kasten adam öldürme' suçundan İran'a dava açtı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13.01.2020 16:54:10