Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santime ulaştı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, hafta sonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı. Kar yağışının yer yer devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, Ayder'e gitmek isteyen sürücüler ise, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.

Rize 'de, hafta sonu etkili olan soğuk havanın ardından yüksek kesimlere kar yağdı. Ayder Yaylası, kar yağışı ile beyaza bürünürken, hafta sonunu değerlendirmek isteyen tatilciler ise yaylaya akın etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede, hafta sonu yoğunluğunun ardından, bugün sakin bir gün yaşanıyor. Ziyaretçilerin yollarda sorun yaşamaması için tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Ayder'e gitmek isteyen sürücüleri kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyardı.Öte yandan dün etkili olan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan araçlar ise, ekiplerin çalışmaları sonucu Ayder'den ayrıldı.