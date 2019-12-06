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Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

06.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:21Ayder Yaylası'nda şambrelli kayak keyfi
RİZE'nin ilçesinin ünlü Ayder Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturdu.

Ayder Yaylası'nda, kış aylarının eğlencesi otomobil şambrelleri ile kayak sezonu açıldı. Yaylada kış turizmine yönelik alt yapı olmasa da ziyaretçiler kendi eğlence imkanlarını oluşturarak karın keyfini çıkarıyor. Doğal parkurda şambrellerle rampadan kayanlar renkli görüntüler oluşturuyor. Yayla sakinlerinden Mustafa Kapıcı, "Yaylada şambrelli kayak sezonunu açtık. Bu yaylanın en büyük eğlencesidir. Yaylaya bir kayak merkezi çok yakışır. Kış mevsiminde tercih edilen yer burası" dedi. Otomobil şambrelleri ile kayak yapan Enes Kutlu da "Çok eğlenceli herkese tavsiye ediyorum. Buraya ilk defa geldim. Çok keyif aldım" diye konuştu.


- Rize

Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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