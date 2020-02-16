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Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

16.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:08Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

RİZE'nin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun temizlenmesi için, iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İlçesinin Yamaçdere - Çıraklar köyü mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Tatil günü olması dolayısıyla günü Ayder Yaylasında geçirmek isteyenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu esnasında yaşanan heyelanda yaralanan olmadı.



Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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