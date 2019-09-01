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Ayder yolunda heyelan yolu kapattı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

01.09.2019 18:56 Ayder yolunda heyelan yolu kapattı
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yol, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. İlçesinin 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.



Çamlıhemşin, Rize, Güncel

Kaynak: DHA

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