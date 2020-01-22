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Aydilge'den Fenomenler Depresyonda Açıklaması

Besteleriyle olduğu kadar sosyal medya hesaplarında gündeme dair yaptığı yorumlarla da dikkat çeken Aydilge, fenomenlerle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

22.01.2020 10:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:19Aydilge'den Fenomenler Depresyonda Açıklaması

Müzisyenliğinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi yüksek lisans mezunu bir iletişim uzmanı olarak konuyu değerlendiren Aydilge, çoğu fenomenin büyük mutsuzluk içinde olduğunu iddia etti.

Hesapları ve bu hesaplarındaki paylaşımları milyonlar tarafından takip edilen ve bir yandan da eleştiri bombardımanına tutulan Danla Biliç, Şeyma Subaşı ve Reymen gibi fenomenlerin aslında göründüklerinin aksine çok mutsuz olabileceğini söyleyen Aydilge, ''Sırf konuşulmak ve daha çok takip edilmek için her şeyi yapmayı göze almak ve sürekli bu baskıyla yaşamak, çok büyük bir stres ve mutsuzluk kaynağı olsa gerek. ''Takipçilerim azalırsa ne yapacağım? ''Popülerliğimi yitirirsem ne hale gelirim?'' diye yoğun stres altındalar. Biliyorum, çok para kazanıyorlar ya da çok eğleniyorlar diye onlara özeniyorsunuz ama mutlu gözükmekle mutlu olmak ayrı şeyler,'' diye konuştu.

En Zengin Çift Biziz!

Kendi Youtube kanalında Eşi Utku Barış Andaç ile sohbet videoları da çekmeye başlayan Aydilge, ''Bizim youtube'dan zengin olmak gibi bir hedefimiz yok. Çünkü zaten pek çok youtuber'dan daha zenginiz. Çünkü aşığız ve gerçeğiz.'' açıklamasında bulundu.


İstanbul Üniversitesi, Şeyma Subaşı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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