Aydilge Evinin Kapılarını Müzikseverlere Açtı

Özgün halleri ile bir döneme damgasını vuran eserleri kendi tarzında bir kez daha yorumlayarak şahsi Youtube kanalından müzikseverlerle paylaşmaya başlayan genç sanatçı,''Evden Canlı Canlı'' adını verdiği paylaşımları ile evinin salonunu müzikseverlere açtı.

Kendi tarzına uzak olan Alişan, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz gibi isimlerin şarkılarını bambaşka bir yorumla müzikseverlerin beğenisine sunan Aydilge, Www.youtube.com/Aydilgeofficial adresinde paylaştığı ve ilgiyle takip edilen videolar için '' En sevdiğim şey, ön yargıları kırmak'' ifadelerini kullandı.''Dinleyicilerimden çok fazla Mahsun Kırmızıgül ya da Alişan dinleyen yoktur. Onların dinleyicilerinden de beni dinleyen çok yoktur. Ama hayattaki en güzel şey ön yargıları kırmak ve insanları müzik aracılığıyla birleştirmek '' sözleri ile müziğin birleştiriciliğine vurgu yapan başarılı sanatçı, ''Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere eserlerini yorumlamama izin veren tüm bestekarlara sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.'' dedi.

Evinin kapılarını müzikseverlere açmasını ise ''Ben konserler ve albümlerimde hep dinleyicilerime gidiyorum; bu sefer istedim ki onlar benim evime gelsin. Her şeyin prodüksiyon ve yapaylık içerdiği bu dönemde insanlar doğal ve hakiki bir şeyler dinlemekten mutlu oluyorlar. Bende bu doğrultuda yeni yeni şarkılar yorumlamaya, insanları müziğin birleştirici ruhuyla evimin salonunda misafir etmeye devam edeceğim.'' diye özetleyen Aydilge'ye bu özel projede Aydilge'ye; gitarda Sarper Arda Akkaya, klavyede Ozan Sarıboğa ve kemanda eşi Utku Barış Andaç eşlik ediyor.