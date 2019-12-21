Aydilge, kadın cinayetlerine tepki göstermek için eteğini çıkardı

Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende Hail Sezai ile birlikte seslendirdiği "Aşk Yüzünden" parçasıyla "Yılın Düeti" ödülüne layık görülen Aydilge, ödülünü Coşkun Sabah'ın ellerinden alırken bir anda kemerlerle bezenmiş eteğini çıkardı.

"ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTEYEN KADINLARIN ÇIĞLIĞIYIM"

Eteğinin altında başka bir etek olduğu anlaşılan ve bir anda herkesi şaşkına çeviren Aydilge, "Beni bu ödüle Aşk Yüzünden şarkısı ile layık gördünüz. Ama ülkemizde aşk yüzünden, aşk adı altında ne çok kadın cinayeti işleniyor farkında mısınız? Oysa aşk asla canice işlenen cinayetlerin kılıfı olamaz. Belime bağladığım bu kemerleri çıkarıp atarak özgürce yaşamak isteyen kadınların çığlığıyım bu akşam. Artık aşk bahanesiyle hiçbir kadının boynuna kemer bağlanmaya kalkılmasın. Sessizce değil, avaz avaz bağırıyoruz. Caydırıcı yasalar, gerçekten önleyici tedbirler istiyoruz" sözleri ile etkinlik alanında büyük bir alkış tufanı kopardı. Ödülünü takdim eden Coşkun Sabah da başarılı sanatçıyı destekleyerek duyarlı tutumundan ötürü tebrik etti.

UTKU BARIŞ ANDAÇ, YILIN EN İYİ ENSTRÜMANTAL PARÇASI ÖDÜLÜNÜ ALDI

Gecede Aydilge'nin yanı sıra geçtiğimiz günlerde maNga'nın bir kadın çizeceksin parçasını kemanıyla yeniden yorumlayan Utku Barış Andaç ise Yılın En İyi Enstrümantal parçası ödülünü aldı. En büyük ödülün aşkları olduğunu dile getiren çift, sanatsal anlamda da iki ödülle eve dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylediler.