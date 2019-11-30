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Aydın 1. İstihdam Çalıştayı 2 Aralık'ta toplanıyor

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü'nce organize edilen 1. İstihdam Çalıştayı 02 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

30.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:22Aydın 1. İstihdam Çalıştayı 2 Aralık'ta toplanıyor
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nce organize edilen 1. İstihdam Çalıştayı 02 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini yaşadığımız günümüzde bütün ülkelerin en önemli ekonomik ve sosyal sorunu şüphesiz işsizliktir. Günümüzde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması için ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Üretim anlayışının, teknolojinin ve insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi nedeniyle hızlı bir değişim geçiren çalışma hayatında değişime ayak uydurmanın yolu, doğru istihdam politikaları oluşturmaktan ve kaynakları doğru bir biçimde kullanmaktan geçmektedir.

Bu bağlamda; ilimizde işsizlik sorununu azaltmak, yeni istihdam stratejileri belirlemek, genel istihdam ile birlikte genç, kadın ve engelli istihdamlarını arttırabilmek için mevcut uygulamaları geliştirebilmek, istihdam teşviklerinin artı ve eksi yönleri ile ilimize özgü yeni istihdam teşviklerini belirlemek konu başlıkları ile bu çalıştayımızı topluyoruz.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce Aydın ili özelinde 1. İstihdam Çalıştayı 02 Aralık 2019 tarihinde saat 09.30'da başlayacak ve saat 15.00'de sona erecektir.

Söz konusu çalıştaya paydaş olarak kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işverenler, akademisyenler, işyerlerinin insan kaynakları sorumluları katılacaklardır" denildi. - AYDIN

Aralık, İŞKUR, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

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