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AYDIN 100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar

100 bin adet enginarı soyarak satıyorlarAYDIN'ın Koçarlı İlçesinde 20 yıldan beri manavlık yapan evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Kadir Tuğan, sipariş üzerine müşterilerine enginarları soyup, pişirilmeye hazır halde satıyor.

03.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:28
100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar
AYDIN'ın Koçarlı İlçesinde 20 yıldan beri manavlık yapan evli ve 3 çocuk babası 41 yaşındaki Kadir Tuğan, sipariş üzerine müşterilerine enginarları soyup, pişirilmeye hazır halde satıyor. Turizm bölgelerindeki otellere de enginar yollayan Tuğan, sezonda 100 bin adet enginar soyduklarını söyledi.
Koçarlı'da manavlık yapan ve geçiminin büyük bir kısmını ise soyarak sattığı enginarla sağlayan Kadir Tuğan, ailesi ve birlikte çalıştığı Süleyman Yalçın ile günde 2 bin, 6 ay süren sezonunda ise 100 bin adet enginar soyuyor. Dakikada iki enginar soyan Tuğan, soyduğu enginarları tuzlu ve limon tuzu ile yapılan suda bekletiyor. Üreticiden tanesini 1 liradan aldığı enginarın soyum işlemi tamamlanıp yemek yapmaya hazır hale getirip, büyüklüğüne göre 3 veya 4 adedini 10 liradan satıyor. Pazarlarda kendi imkanlarıyla satış yapmanın dışında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi birçok şehre aldığı siparişleri kargo ile gönderiyor. Tuğan, evinin merdiven boşluğunda eşi Tecriye Tuğan ve çocuklarının da yardımıyla her gün ara vermeden siparişe göre enginar soyarak hazır hale getiriyorlar. DAKİKADA İKİ ENGİNAR SOYUYOR
Kadir Tuğan, "Günlük soyacağımız enginarı üreticilerden temin ediyoruz. Soyarak hazır hale getirdiğimiz enginarları gerek ilçe pazarları gerekse sipariş üzerine birçok ile yolluyorum. Günlük siparişe göre değişen iş yoğunluğu oluyor. 2 bin sipariş varsa iki kişiyle gün boyu tamamlıyoruz. İstanbul ve Ankara enginarı çok tüketiyor bu iki ile daha çok ağırlıklı yolluyoruz. Enginarın tarlada ilk toplanmaya başlanmasından bitinceye kadar olan sürede yaklaşık 100 bin enginar soyumu yapıyoruz. Enginar soyma işi ise büyüklüğü ve ufaklığına göre değişir. Normalde usta bir kişi dakikada iki enginar soyması gerekiyor. bunu yapabiliyorsa başarılıdır" dedi.
'EŞİM DAHA ÇOK SOYUYOR'
Eşine ev işlerinden arta kalan zamanda enginar soymada yardımcı olan Tecriye Tuğan, 'Eşim daha çok temizleme ve soyma işini yapıyor. Bende ona zaman zaman yardım ediyorum. Ben bir tane soyana kadar eşim üç adet soyabiliyor. Soymak yerine pişirmesini daha iyi beceriyorum. Mutfak bölümü benim işim" diye konuştu.
Kadir Tuğan ile birlikte çalışan Süleyman Yalçın da "Pazarlarda esnaflık yapıyordum. Bir arkadaştan enginar soymayı öğrendim. 2003 yılında beride soyum ve satış işi ile uğraşıyorum. Dakikada 2 tane soyabiliyorum. 30 saniyede birinin temizlemesi tamamlanıyor" dedi.
Enginar üreticisi Mehmet Kocabaş ise, "Enginar üreterek geçimimi sağlıyorum. Günlük topladığımız enginarları buraya getiriyoruz. Her gün bin 500 civarında ben getiriyorum. Sabah erkenden topluyoruz. Buraya getirdiğimiz enginarın tanesini kalitesi ve iriliğine göre 80 kuruş ile 1 lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi. AYDIN 100 bin adet enginarı soyarak satıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Koçarlı, Ankara, Güncel, Haber

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