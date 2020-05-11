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Aydın 112 Acil Servis personellerinden 'Sarı Kahramanlar' klibi

Aydın 112 Acil Servis personellerinden 'Sarı Kahramanlar' klibiAYDIN'da 112 Acil Servis personelleri, zorlu mesailerini hazırladıkları 'Sarı kahramanlar' isimli video kliple anlattı.

11.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:03
Aydın 112 Acil Servis personellerinden 'Sarı Kahramanlar' klibi
AYDIN'da 112 Acil Servis personelleri, zorlu mesailerini hazırladıkları 'Sarı kahramanlar' isimli video kliple anlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip, ilgi çekti.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, söz ve müziği 112 Acil Servis personeline ait olan klip, sosyal medyada ilgi gördü. Acil sağlık personelinin zorlu çalışma koşullarının anlatıldığı şarkı için hazırlanan klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi. 112 Acil Servis ekibinin gelen anonsla vakaya gidip gereken müdahaleyi yapmaları, müdahalede bulundukları diğer vakalar ve en sonunda Türk bayrağı açtıkları görüntülerin yer aldığı kliple ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğindeki sağlık ordusunun bir parçası olan biz Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık çalışanları; adeta bir piyade gibi en önde yer alıp her alanda ve her durumda gece gündüz tüm koşullarda hizmet verirken göstermiş olduğumuz birlik, beraberlik ve ekip ruhunu İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün de desteğiyle bir video ve şarkı ile bütünleştirmek istedik. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. Aydın 112 Acil Servis personellerinden ’Sarı Kahramanlar’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Acil Servis, Aydın, Güncel, Haber

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