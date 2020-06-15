Aydın 112 ekibi Yaşar amcayı unutmadı

Aydın 112 Motorize Ambulans Ekipleri Efeler de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Uçar'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Aydın 112 ekibi Yaşar amcayı unutmadı
15.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:00

Aydın 112 Motorize Ambulans Ekipleri Efeler de yalnız yaşayan 82 yaşındaki Yaşar Uçar'ı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Yaşar Uçar, 112 komuta kontrol merkezini bayramda sağlık hizmeti almak için aradığında çalışanların bayramlarını kutladı. Yalnız yaşayan Yaşar Uçar'ın ekrandaki bilgilerinden yakın zamanda doğum günü olduğunu fark eden 112 ekipleri yaşlı adama sürpriz hazırladı. Yaşar amcanın doğum tarihi olan 14 Haziran tarihinde Aydın 112 motorize ekibi pasta ve çiçek alarak yaşlı adamı ziyaret etti ve doğum gününü kutladı.

112 ekiplerini karşısında görünce duygulanan ve şaşkınlığı yüzüne yansıyan yaşlı adam, "Benim gibi kimsesiz bir adama sahip çıktınız ve beni mutlu ettiğiniz için Aydın 112 komuta merkezi ve tüm 112 çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem azdır verdiğiniz sözü tuttunuz. Allah sizlere uzun ömürler versin. Ben sizlere her zaman Kuran okuyup dua ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

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