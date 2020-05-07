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AYDIN 20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi

20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildiAYDIN'ın Kuyucak ilçesinin kırsal Horsunlu Mahallesi'nde market işleten Resul Kahraman (27), veresiye defterindeki 20 müşterisinin toplam 4 bin lira olan borcunu sildi.

07.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:06
20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinin kırsal Horsunlu Mahallesi'nde market işleten Resul Kahraman (27), veresiye defterindeki 20 müşterisinin toplam 4 bin lira olan borcunu sildi.
Horsunlu Mahallesi'nde 4 yıldır market işleten Resul Kahraman, kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde, işlettiği marketin veresiye defterindeki müşterilerden 20'sinin toplam 4 bin liralık borcunu sildi. Son günlerde Aydın'ın çeşitli ilçelerinde hayırseverlerin vatandaşların veresiye defterlerindeki borçlarını ödemelerinden etkilendiğini belirten Kahraman, "Keşke elimden daha fazlası gelse. Ancak, elimden geldiği kadar insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Borçlarını sildiğim müşterilerim, gerçekten yardıma ihtiyaçları olan insanlar. Hele ki şu kovid-19 ile mücadele ettiğimiz günlerde gerek işten çıkartılanlar olsun gerekse işlerinde aksamalar yaşayanlar olsun herkes bir şekilde etkilendi. O nedenle böyle bir şey düşünüp, zor durumdaki komşularıma, müşterilerime destek olmak istedim. Bir nebze olsun rahatlayıp, nefes almalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi. AYDIN 20 müşterisinin veresiye defterindeki borcunu sildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Horsunlu, Kuyucak, Aydın, Güncel, Haber

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