AYDIN 21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan’a 41’inci yaş günü sürprizi

21 yılda 13 beyin kanaması geçiren öldü sanılan Ferkan'a 41'inci yaş günü sürprizi

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçiren ve öldü sanılan Ferkan Taş'a, 41'nci yaş günü sürprizi yapıldı.

Söke'nin kırsal Bağarası Mahallesi'nde yaşayan Ümmühan Taş (68) ve Recep Taş (70) çiftinin 4 çocuğundan Ferkan Taş, 8 Ocak 1999'da, ailesine ait zeytinlikte ürün toplarken fenalaşıp bayıldı. Eve gitmeyince aranan Ferkan Taş, yakınları tarafından arazide bulunup Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Taş, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne oradan da İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birçok test yapılan Taş'a, nadir görülen 'Thalamik AVM' (Arterio-Venöz-Malformasyon)' teşhisi konuldu. Beyin damarlarındaki yapısal bir bozuklukla dünyaya gelen ve yıllar sonra beyin kanamasıyla ortaya çıkan rahatsızlığı nedeniyle şaşkına dönen Taş, uzun süre mücadele etti. Bugüne kadar 13 beyin kanaması, 6 felç, 20'den fazla beyin anjiyosu ve çok sayıda epilepsi nöbeti geçirdi. Son olarak 2014 yılında beyin kanaması geçiren Taş, yaşama azmiyle sağlığına kavuştu. 10 hastanede toplam 562 gün geçirdi ve her seferinde öldüğü sanılan Ferkan Taş, mucizevi bir şekilde yaşama tutundu.

"HER GİTTİĞİM HASTANEDE ÖLÜMDEN BAHSETTİLER"

41'nci yaş günü anne Ümmühan Taş, baba Recep Taş, çocukluk arkadaşı Yusuf Solak (45) ve Ali Yağcı (48), Ferkan Taş'a, 8 Ağustos olan doğum gününde yaş günü sürprizi yaptı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ferkan Taş, "21 yıldan beri sürekli hastanelerde tedaviyle uğraşıyorum. Her gittiğim hastanede doktorlar bana ölümden bahsederken, bugün 41. yaşıma girdim. Ailem ve arkadaşlarım benim için doğum günü düzenlediler. Şu an yürüyebiliyorum ve her işimi yapabiliyorum. Bu günleri gördüğüm için Allah'ıma şükürler olsun. 21 yıl anlatılmaz çok kötü geçti. Ama biz şükretmesini bilen insanlardanız. Tedavilerim halen İzmir Ege Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Fizik tedavi süreci sürüyor. Belki insanlar sağlıkçıların durumunu pandemi döneminde anladı ama ben daha önceden biliyor ve yaşıyorum. Ne kadar iyi ve vefalı insan olduklarını iyi biliyorum" dedi.

Baba Recep Taş ise, "Oğlum zeytin toplamaya gitmişti. Orada baygınlık geçirmiş. Geç kalınca merak edip gittik. Biz onu orada öldü sandık. 21 yıldan beri oğlumun hastalığı ile mücadele ettik tabii ki çok zor günler geçti. İlk zamanlarda hastanede 15 gün yemeden içmeden yattı. Her an için hastaneden ölüsü gelecek diyerek tedbirli oluyorduk. Bugünde 41 yaşına girmesini kutladık. Çok mutluyuz" dedi.

Ferkan ile 35 yıldan beri arkadaşlık yapan Yusuf Solak ise, "Ferkan bu hastalığa yakalanmadan önce çok neşeli bir öğrencilik ve gençlik hayatı vardı. Zeytin işlediği sırada hasta oldu. Geçirdiği hastalık bizi çok üzdü. İkinci baygınlık geçirdiğinde onu ambulansa ben sırtımda götürdüm. 1-2-3 derken 13 defa beyin kanaması geçirdi. Şu an sağ salim aramızda ve bugünde 41'nci yaş gününü kutladık. Bir daha beyin kanaması geçirmemesi dileğiyle kendisine nice sağlıklı yıllar diliyoruz. Ferkan gerçekten düşünceleri, hareketleri ve fikirleriyle çok ileri görüşlü akıllı bir kardeşimizdir. Hastalığı yendi ve ailesi ile çevresine yardımcı olmak için gayret gösteriyor" dedi.