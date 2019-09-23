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Aydın 350 kiloluk domuz avladılar

350 kiloluk domuz avladılarAydın'ın Nazilli ilçesinde avcılar, çiftçilerin arazilerini talan eden 350 kiloluk yaban domuzunu avladı.

23.09.2019 16:43
350 kiloluk domuz avladılar
Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılar, çiftçilerin arazilerini talan eden 350 kiloluk yaban domuzunu avladı.
Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar çiftçilerinin korkulu rüyası haline gelen yaban domuzları, onlarca dönüm ekili araziyi talan edince çiftçiler çileden çıktı. Bunun üzerine sabah erken saatlerde köpekleriyle bölgeye giden Zafer Sarıoğlu, Recep Doruk, Serhat İnci, Özhan Bayer ve Mehmet Tuna'dan oluşan 5 kişilik avcı grubu, sürek avı yaptı. Avcılar, Yenipazar ilçesinin Azmak bölgesinde 350 kilo ağırlığındaki dev domuzu avladı. Avcılardan Zafer Sarıoğlu, Biz Nazillili avcı arkadaşlarımızla birlikte, bu bölgelerde uzun yıllardan beri domuz sürek avları düzenliyoruz. Yine çiftçilerimizin istekleri üzerine, Yenipazar ilçesinde Azmak bölgesinde tarlalara zarar veren domuzlar için bir sürek avı düzenledik. Sürek avımız sonunda 350 kiloluk domuzu avlamayı başardık. Bu domuz, bölge çiftçilerinin korkulu rüyasıydı dedi.
Aydın 350 kiloluk domuz avladılar

Yenipazar, Avcılar, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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