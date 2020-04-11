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Aydın 40 yıl sonra yeniden boş kaldı

Aydın 40 yıl sonra yeniden boş kaldı Türkiye'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı.

11.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:40
Aydın 40 yıl sonra yeniden boş kaldı
Aydın 40 yıl sonra yeniden boş kaldı
AYDIN - Türkiye 'nin en hareketli şehirlerinden biri olan ve yılın 10 ayı bahar havasının yaşandığı Aydın'da 39 yıl 7 ay 1 gün sonra sokaklar yeniden boş kaldı. Sağlığı için sokağa çıkma yasağına uyan vatandaşlar evlerinde kalınca, Aydın sessiz şehre döndü.
İçişleri Bakanlığınca, korona virüs (Covid 19) tedbirleri kapsamında, dün geceden itibaren 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Aydın'da vatandaşlar evlerine çekildi. Güzel bir bahar havasının yaşandığı Aydın'da yasak nedeniyle cadde ve sokakların yanı sıra Atatürk Kent Meydanı bomboş kaldı. Sadece görevli polisler ile ekmek ve su dağıtıcılarının sokağa çıktığı Aydın'da vatandaşlar güzel havanın keyfini balkonlarından çıkarmaya çalıştı.
39 yıl 7 ay 1 gün sonra tarihi görüntüler çıktı
Aydın, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra aradan geçen 39 yıl 7 ay 1 gün sonra ilk defa boş kaldı. Adeta sessiz şehre dönen Aydın şehrinin tarihi görüntüleri İHA'nın havadan ve karadan yaptığı çekimlerde objektiflere yansıdı. Vatandaşların ihtiyaçları için Vefa Sosyal Destek Grupları ve polis ekipleri hizmetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Aydın, Yerel
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