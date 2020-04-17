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AYDIN 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu ödedi

50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu ödediAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala olan veresiye borcunu ödedi.

17.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:19
50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu ödedi
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ismini gizli tutan bir hayırsever, mahallelinin bakkala olan veresiye borcunu ödedi. Bakkal, iş yerinin camına yapıştırdığı yazı ile 50 müşterisinin 33 bin liralık borcunun sıfırlandığını duyurdu.
Yıldıztepe Mahallesi, 71 sokakta bulunan bir bakkala dün sabah saatlerinde gelen bir kişi, 50 müşterisinin hesabının tutulduğu veresiye defterini satın aldı. Veresiye defterindeki toplam 33 bin lira borcu ödeyen hayırsever ismini açıklamadı. 22 yıldır babası ile bakkal işleten Hüseyin Bürücü, ilk kez böyle bir şey yaşadıklarını belirtip, "Gelen hayırsever genç biriydi. Veresiye defterimiz olup, olmadığını sordu. Defteri gösterdim. Tek tek bana defterdeki kişilerin borçlarını toplattı. Ardından da hepsini ödedi. Çıkarken de benden, dükkanın önüne 'Veresiye alışveriş yapanların borçları ödenmiştir' yazısı asmamı rica edip, dükkandan çıkıp, gitti. Çok ısrar ettim ama ismini söylemedi. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin, yolunu açık etsin" dedi. AYDIN 50 kişinin 33 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Nazilli, Güncel
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