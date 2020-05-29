AYDIN 74 gün sonra mesafeli Cuma namazı kılındı

74 gün sonra mesafeli Cuma namazı kılındıAYDIN'da 74 gün sonra kılınan mesafeli ilk Cuma namazında vatandaşlar parklara, kapalı pazaryerlerine ve cami avlularına koştu.

29.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:34
74 gün sonra mesafeli Cuma namazı kılındı
AYDIN'da 74 gün sonra kılınan mesafeli ilk Cuma namazında vatandaşlar parklara, kapalı pazaryerlerine ve cami avlularına koştu. Ezanlar parkta okundu, minber yerine ise sandalyeler kullanıldı.
Aydın'ın 17 ilçesinde, 74 gün sonra kılınan ilk Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Aydınlılar, parklara, kapalı pazaryerlerine ve cami avlularına giderek namaz kıldı. Cuma namazı için gelen vatandaşlara maske dağıtıldı ve ateşleri ölçüldü. Kendi getirdikleri namazlıkları mesafeli alanlara seren vatandaşlar, 2.5 aylık namaz hasretini giderdi. Erler'de Bey Cami avlusunda, Söke'de kapalı pazaryerinde, İncirliova'da ise Cumhuriyet parkında vatandaşlar mesafeye dikkat ederek namazlarını kıldı. Parklar, camiler ve kapalı pazaryerleri doldu taştı. Ezan ve sela okundu, hutbe ise minber yerine sandalyede okundu.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ise, 'Kaymakamlık karşısındaki Cumhuriyet parkında Cuma namazını kıldık. Açık havada sosyal mesafe kurallarına uyduk. Namaz öncesi halk eğitim aracılığıyla dikilen maskeleri de dağıttık. Herkes kendi namazılığını getirerek sorunsuz şekilde namazı eda ettik" dedi. AYDIN 74 gün sonra mesafeli Cuma namazı kılındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aydın, Güncel, Haber

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