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Aydın'a buzlanma uyarısı

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinde beklenen buzlanma ve don olayının, önümüzdeki 2 gün boyunca Aydın'da da etkili olacağı belirtildi.

05.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:44Aydın'a buzlanma uyarısı
AYDIN (İHA) – Bölgesi'nin iç kesimlerinde beklenen buzlanma ve don olayının, önümüzdeki 2 gün boyunca 'da da etkili olacağı belirtildi.

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, Aydın ve Balıkesir illerinin iç ve yüksek kesimleri ile 'nın geneli önümüzdeki 2 gün boyunca 06-07 Aralık 2019 Cuma ve Cumartesi günleri buzlanma ve don olayı bekleniyor. Beklenen don ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların, ilgililerin ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. - AYDIN

Manisa, Aydın, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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