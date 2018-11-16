Aydın'a Filede Ağır Konuk

16 Kasım 2018 Cuma 12:02



16 Kasım 2018 Cuma 12:02

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan 4'üncü sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde 4'te 4 yapan zirve takipçisi VakıfBank'la karşı karşıya gelecek.Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak.Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediyespor'un CEV Challenge Kupası'nda rakibi Beşiktaş oldu. İki takım ligde 21 Kasım Çarşamba günü erteleme maçında, Avrupa'da ise 27-29 Kasım'da İstanbul'da, 4-6 Aralık'ta Aydın'da kozlarını paylaşacak.ÖĞRENCİLERLE KEYİFLİ BULUŞMAAydın Büyükşehir Belediyespor, Kocagür İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek maç yaptı. Aydın'da çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan Aydın ekibi minik öğrencilerle keyifli dakikalar geçirdi. Öğrenciler tarafından davul zurnayla karşılanan voleybolcular çocuklarla voleybol oynayıp dans etti. Okul Müdürü Zafer Çelik voleybolculara okullarını tanıtırken ziyaretlerinden dolayı voleybolculara teşekkür etti.- Aydın